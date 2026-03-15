disfrutan del circo

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PULSO Y TIHANY INVITAN A LA FUNDACIÓN REGALANDO UNA SONRISA Y FUNDACIÓN RICARDO BRANDÓN

Por Estrella Govea PULSO

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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La llegada del Circo Tihany Spectacular a San Luis Potosí no solo ha convocado a miles de espectadores, también abrió un espacio junto a Pulso Diario de San Luis para que niñas y niños de la Fundación Regalando una Sonrisa y Fundación Ricardo Brandón vivieran una experiencia divertida e inolvidable, donde disfrutaron de un show que los cautivó, entre risas y una agradable convivencia.

En esta ocasión, alrededor de 60 niñas y niños provenientes de Capulines y Tierra Blanca asistieron a la función.

Entre los atracciones que pudieron presenciar destacaron actos de ilusionismo, a cargo de artistas que continúan la tradición del fundador del circo, así como números de precisión como el diabolista y el trapecio, que exploran nuevas posibilidades en la acrobacia aérea.

El espectáculo también incluye coreografías colectivas, contorsionismo y actos escénicos que combinan música, vestuario y escenografía.

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Uno de los momentos más reconocidos del show es la participación del clown brasileño Rodrigo García, cuya interacción con el público se ha convertido en uno de los segmentos más celebrados de la función.

A ello se suman números como los cambios rápidos de vestuario, las aguas danzantes y las producciones coreográficas que integran a decenas de artistas en escena.

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