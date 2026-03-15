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ESTUPENDA CELEBRACIÓN

NOTARIOS COMPARTEN EXPERIENCIAS Y PROYECTOS

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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Notarios que participaron en la Sesión de Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano fortalecieron lazos de armonía y compañerismo en un estupendo festejo.

Tras finalizar con su programa de actividades de este pasado viernes, se reunieron en una cena en el Museo Leonora Carrington.

Ahí, expresaron su alegría por estos días en los que además de tratar interesantes temas relacionados con el notariado local, nacional e internacional, tuvieron la oportunidad de disfrutar de agradables convivencia.

De esta manera, la celebración transcurrió en torno a una agradable atmósfera que permito a los notarios disfrutar de los atractivos y detalles reservados en su honor. Eso sí, ¡gran optimismo y entusiasmo!

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