ANA PAU ¡GRAN ALEGRÍA!

Los rostros de alegría fueron palpables en la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Gómez Picasso.

Para el festejo ¡en grande!, la cumpleañera reunió a sus grupos de amigos.

En el restaurante del Club Deportivo Potosino se efectuó el encuentro entre los jóvenes que llegaron a disfrutar de una noche de gran colorido y alegría con su gran amiga.

Ahí, recibieron a los invitados con Ana Pau, sus papás: Toño Gómez y Graciela Picasso.

Estuvieron los amigos más intensos, quienes le desearon más triunfos en los proyectos a realizar.

Ellos, se encontraron con los elementos adecuados que les permitieron divertirse al máximo y disfrutar del agradable encuentro.

Como se esperaba, el festejo resultó interesante y con múltiples atractivos.