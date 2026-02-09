ANA PAU ¡GRAN ALEGRÍA!
EMOCIONES Y SORPRESAS
Galeria
Los rostros de alegría fueron palpables en la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Gómez Picasso.
Para el festejo ¡en grande!, la cumpleañera reunió a sus grupos de amigos.
En el restaurante del Club Deportivo Potosino se efectuó el encuentro entre los jóvenes que llegaron a disfrutar de una noche de gran colorido y alegría con su gran amiga.
Ahí, recibieron a los invitados con Ana Pau, sus papás: Toño Gómez y Graciela Picasso.
Estuvieron los amigos más intensos, quienes le desearon más triunfos en los proyectos a realizar.
Ellos, se encontraron con los elementos adecuados que les permitieron divertirse al máximo y disfrutar del agradable encuentro.
Como se esperaba, el festejo resultó interesante y con múltiples atractivos.
