logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ANA PAU ¡GRAN ALEGRÍA!

EMOCIONES Y SORPRESAS

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los rostros de alegría fueron palpables en la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Gómez Picasso.

Para el festejo ¡en grande!, la cumpleañera reunió a sus grupos de amigos.

En el restaurante del Club Deportivo Potosino se efectuó el encuentro entre los jóvenes que llegaron a disfrutar de una noche de gran colorido y alegría con su gran amiga.

Ahí, recibieron a los invitados con Ana Pau, sus papás: Toño Gómez y Graciela Picasso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Estuvieron los amigos más intensos, quienes le desearon más triunfos en los proyectos a realizar.

Ellos, se encontraron con los elementos adecuados que les permitieron divertirse al máximo y disfrutar del agradable encuentro.

Como se esperaba, el festejo resultó interesante y con múltiples atractivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iglesia católica llama a fortalecer vínculos amorosos
Iglesia católica llama a fortalecer vínculos amorosos

Iglesia católica llama a fortalecer vínculos amorosos

SLP

El Universal

Desde la Fe: Reflexión sobre el amor profundo en contraposición a las relaciones superficiales de hoy en día.

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA
CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

SLP

Maru Bustos

COMPARTE INSTANTES PLENOS DE FELICIDAD

EL MÉXICO DE FRIDA
EL MÉXICO DE FRIDA

EL MÉXICO DE FRIDA

SLP

Redacción

PREPARA UNA VELADA ROMÁNTICA PARA CELEBRAR EL AMOR

¡QUÉ BIEN JUEGAN FUTBOL!
¡QUÉ BIEN JUEGAN FUTBOL!

¡QUÉ BIEN JUEGAN FUTBOL!

SLP

Maru Bustos

ADQUIEREN TÉCNICA Y HABILIDAD