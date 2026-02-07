¡QUÉ BIEN JUEGAN FUTBOL!
ADQUIEREN TÉCNICA Y HABILIDAD
Los jugadores más apasionados al futbol desarrollan sus habilidades con esfuerzo en esta disciplina.
En los entrenamientos que realizan con constancia, entrega y pasión en las canchas del Club Deportivo Potosino, reciben la asesoría necesaria de expertos entrenadores, como lo son Rafael López y Tania Flores, instructores de la categoría, quienes les ayudan a desarrollar sus destrezas motrices básicas.
Asimismo, trabajan el desarrollo de la motivación.
Al adquirir una buena técnica, las futuras estrellas en el deporte mundial demuestran que poseen la energía necesaria para alcanzar más triunfos.
Integran un buen equipo, que se esfuerza por incrementar conocimientos y lograr una mayor eficiencia en los torneos.
Al mismo tiempo, con sus rutinas de entrenamiento, aportan grandes beneficios a su organismo y contribuyen a llevar una vida saludable, en equilibrio y feliz.
¡Vaya entusiasmo!
