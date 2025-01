Ayer,hoy, mañana

“Hay regalos que no cuestan ni un centavo, me encontré ocho para ti: 1- El regalo de escuchar: realmente escucha sin interrumpir, bostezar o criticar. Solo escucha. 2- El regalo del cariño: Se generoso con abrazos, besos, una palmada, apretón de manos; estas pequeñas acciones demuestran cariño para tu familia y amigos. 3- El regalo de la sonrisa: llena tu vida de imágenes con sonrisas, dibujos y tu regalo dirá me gusta reír contigo. 4.- El regalo de las notas escritas: esto puede ser un simple gracias por ayudarme. 5.- El regalo de un cumplido: un sincero, te ves genial de este color, fue una estupenda comida, puede hacer especial un día. 6.- El regalo del favor: todos los días procura hacer un favor. 7- El regalo de la soledad: hay días que no hay nada mejor que estar solo. 8- El regalo de la disposición a la gratitud: la forma más fácil de hacer feliz a los demás es decirles, un hola, muchas gracias. Los amigos es lo mejor que hay…” Anónimo… Nuestras condolencias a la familia Chinchilla Espinosa por el sensible fallecimiento de su querida madre y abuela, doña Natalia Olga Espinosa López que partió a la Casa del Padre Celestial y al reencuentro de su esposo en la paz eterna… Enviamos un abrazo a sus hijos: Mirtala, Gabriel, Perla, Angélica, Cyntia y Alejandro, sus hijos políticos, familiares, para quienes pedimos que el Todopoderoso les envíe paz a sus corazones… Para doña Natalia que descanse en paz en el Señor… Santoral para hoy: Santos. Pablo primer ermitaño que vivió en soledad hasta los 113 años. Mauro, Habacuc y Miqueas profeta… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años como Susana Guerra Molina que escuchará las primeras “Mañanitas” de parte de sus hijos: Antero y Lucy con sus hijos: Antero, Fernando y Alejandro; el Chino y Rola con sus hijas: Ana Elisa, Majo y Regina; Gaby y sus herederos: Poncho, Miguel y Gaby… Posterior lo harán sus hermanas, sobrinas y desde luego sus amigas… Desde aquí va el primer saludo para Susana en su cumpleaños… Celebró su día de días Ana Paula González Cortés en compañía de sus papás: Luis Ángel González Villa y Pía Cortés Villasuso; sus hermanos Santiago y María José… Asimismo, lo hicieron durante su día de días, su abuela, tías, primos y amigos… Muchas felicidades a Pau desde estas líneas… Otra cumpleañera de la semana es Maru Muñiz Meade que la pasó muy contenta al lado de su esposo Javier Vallejo, sus hijos: Sofi, Luisma y Vale; sus papás: Manolo Muñiz y Maru Meade de Muñiz; sus seres queridos y numerosas amistades… Enhorabuena a Maru por otra vuelta al Sol y te deseamos que sean muchas más… El Colegio Motolinía festejó su aniversario 101… En los planteles educativos recordaron a sus fundadores, la Madre Ana María Gómez Campos y el Padre Félix de Jesús Rougier… La Madre Ana María Gómez, ejemplo de la relación entre la fe y la ciencia, filosofa, pedagoga, maestra y pionera de la psicología experimental supo imprimir en los colegios que fundó a parir de 1924… De la Congregación de las Hijas del Espíritu Santo, las Religiosas que han pasado por estos 101 años de amor hecho servicio… El Padre Félix, fue un sacerdote católico, fundador de varios institutos de vida religiosa, declarado venerable por el Papa en el año 2000… Alfredo Escobar te mandamos desde esta columna felicitaciones por tu cumpleaños que disfrutaste en grande… Hasta la próxima…