Ayer,hoy, mañana

“A pasar los años… nuestra mirada hacia el tiempo cambia y lo que alguna vez fue viejo, ahora es historia, arte y un eco de lo vivido. Aprendemos a encontrar belleza en lo que el paso del tiempo ha dejado intacto… Al pasar los años, que la paciencia no es solo esperar, sino aceptar con serenidad lo que el tiempo nos trae. Descubrimos que el bullicio pierde su atractivo, y el silencio se convierte en un refugio donde el alma encuentra paz. La prisa deja de ser nuestro impulso. Al pasar los años… las palabras se vuelven más elocuentes, no por su cantidad, sino por la profundidad que cargan. Hablamos menos, pero decimos más. Al pasar los años… amamos la soledad, no como un vacío, sino como una compañera y encontramos fuerza y claridad, aprendemos a escucharnos, a entendernos y reconciliarnos con nuestras historias. A pasar los años… entendemos que la gratitud es el mayor tesoro. Aprendemos a vivir plenamente, no con prisa, sino con un amor profundo por cada instante que se nos regala…” Anónimo… Santoral para hoy: San Vicente diácono de Zaragoza. Gaudencio. Domingo Abad. Anastasio, Víctor y Oroncio. Laura Vicuña beatificada por Juan Pablo ll en 1988… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años y cumplieron: como María José González Cortés que estuvo acompañada de sus papás: Luis Ángel González y Pía Cortés de González, sus hermanos Ana Paula y Santiago, su abuela, tíos, primos, amigos, compañeros del colegio… Desde etas líneas le enviamos un abrazo a Majo en su día de días… Así mismo escuchó las “Mañanitas” de parte de su familia Coco Estrada de Villasuso, en especial de su esposo Carlos Villasuso Pérez, sus hijos: Daniela y Mauro Castañeda con sus herederas: Dani, Vale, Inés y Maura; desde donde radican Mariana y Alejandro Recio con sus hijas Xime y Lu; así como Juan Carlos Villasuso Estrada; sus hermanos, sobrinos, cuñados y amistades que por diversos medios le hicieron llegar los parabienes a Coco quien desde esta columna la saludamos de nuevo… La Doctora Briza Dazely Vázquez, fue objeto de numerosos parabienes por parte en especial de su esposo, Doctor Juan Carlos Morín, su hijo Juan Carlos, su mamá, hermanos, seres queridos y compañeras de La Bene, donde la aprecian mucho desde su llegada como médico de los socios… Enhorabuena Briza desde aquí… José Manuel fue el nombre que le impusieron al recibir el sacramento del bautismo de manos del Padre Salvador González Vázquez… El pequeño estuvo en brazos de sus papás: Manuel Saiz y Mónica Torres; de sus padrinos: Sofía y Andrés Torres y Elizabeth Treviño que han adquirido un compromiso espiritual con su ahijado… Estuvieron presentes en la ceremonia la familia de Manuel y Mónica, Miguel Torres y Mónica Hernández; así como la familia Saiz Díaz Infante, sus hermanos y numerosos invitados a la reunión que posterior se ofreció en honor del nuevo cristiano… Otra cumpleañera de la semana fue Alejandra Sánchez Espinosa, por lo que le enviaron saludos y buenos deseos hasta donde radica… Los primeros fueron su mamá Martha Espinosa Pérez y sus hijos Claudia y Ernesto Sánchez Espinosa, así como sus sobrinos… Felicidades a Alejandra en su cumple… Divertida fiesta le organizaron a José Manuel Lozano Santos sus papás: Meme Lozano y Alejandra Santos que con anticipación prepararon todas las sorpresas para su hijo en donde hubo una gran piñata a la que todos los invitados le pegaron hasta romperla… José Manuel celebró sus 25 años de vida… Enhorabuena…

Hasta la próxima