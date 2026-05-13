Ayer,hoy, mañana

A veces se nos olvida, pero somos tan afortunados de haber llegado hasta aquí... donde los silencios pesan menos y las verdades pesan más. Y si hemos perdido cosas en el camino, la vida también nos ha dejado cuatro lujos que no caben en ninguna cartera y que no se compran ni con todo el oro del mundo. La semana pasada les pase el primero y el segundo: Va el tercer lujo: es la sabiduría. La verdad, no la que se presume con títulos colgados en la pared. Hablo de la sabiduría que se gana a golpes, a fuerza de caídas, de pérdidas, de amores que se fueron y días que parecían no terminar nunca. La sabiduría que te enseña a leer la vida aunque no tengas un solo libro abierto. La que te dice cuando quedarte, cuando irte y cuando guardar silencio. Esa sabiduría que nadie te enseñó... pero que la vida te obligó a aprender. Y el cuarto lujo: la familia, la que te tocó o la que tú mismo formaste con cariño, con esfuerzo, con errores y aciertos. A veces no es perfecta, a veces es pequeña, remendada, diferente... pero es familia. Y quien ha tenido aunque sea un pedacito de amor verdadero sabe que eso también es un lujo que no todos conocen. Así que ahora abrázate fuerte. Disfrútalos, porque llegar a esta edad ya es un privilegio y a vivirla con gratitud y amor, es el lujo más grande de todos..." Anónimo... Santoral para hoy: la primera aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Mucio, Juan Silenciero... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como Sofía Valladares Meade que escuchará las primeras "Mañanitas" de parte de su esposo Jorge Barrera, sus hijas y toda su familia... Asimismo parabienes para Raque Bárcena que pasará su día al lado de su esposo Carlos Abaroa, sus hijos, nietos, hermano y desde luego sus numerosas amistades... Nuestras condolencias a la familia Gómez Laredo por el deceso de doña María Luisa Laredo Herreros que partió a gozar de la Casa del Padre Celestial. Para su hija, hijos, yerno, nueras, nietos, sobrinos que el Todopoderoso los consuele en estos momentos de dolor... Descanse en paz doña María Luisa y luzca para ella la luz perpetua... Fue festejada Pildo Aguillón Payán con motivo de la llegada de su bebé, al lado de su esposo Eugenio Martínez Gaviño que emocionados esperan a la cigüeña en unas semanas más... La reunión la organizó Yolanda Payán, mamá de Pildo quien con anticipación invitó a las presentes en especial a la mamá de Eugenio, Sairy Gaviño que compartió momentos muy gratos con las asistentes que hicieron votos por la llegada de su nieto... Yolanda preparó una serie de sorpresas para su hija en esta ocasión tan especial que también espera feliz la llegada de su nieto... Enhorabuena a Pildo y Eugenio... Marcela Siller estuvo acompañada de sus amistades y escritores, y en esta ocasión el tema del que platicó fue "La Escuela del Papelero, Miguel de la Mora" fundado en 1958 por el Padre Ricardo B. Anaya en la Casa de la Acción Católica, donde se educó a numerosos hijos de los Papeleros que no tenían posibilidades de estudios... Una gran labor se ha hecho desde su fundación por el Padre Anaya... Qué bueno que Marcela está retomando la historia de nuestra ciudad y todas las cosas buenas que se han hecho en bien de la niñez potosina... Otros futuros papás son Rodrigo Benavente Fuentes y Estela Yáñez González que también esperan al ave picuda próximamente y han sido objeto de los mejores parabienes para el nacimiento de su bebé... La mamá de Estela, Estela González Díaz Infante organizó el "baby shower" a su hija y estuvieron en la fiesta numerosas amigas y familiares de la festejada que estuvo acompañada de la doctora Rosario Fuentes, mamá de Rodrigo... La reunión transcurrió en un agradable ambiente donde Estela departió con las presentes a quienes su mamá les obsequió una bonita maceta con un cactus como recuerdo de esta ocasión... Hasta la próxima...