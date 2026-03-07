¡BONITO RECUERDO!

Un un ambiente de fiesta, alegría y emoción, la generación 2023–2026 de PrepaTec llevó a cabo su toma oficial de fotografía, un momento emblemático que marca el cierre de una etapa clave en su formación académica.

El evento forma parte de las actividades previas a la ceremonia de graduación y representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento que las y los estudiantes han demostrado a lo largo de estos tres años.

La fotografía oficial simboliza la consolidación de aprendizajes, amistades y experiencias que han contribuido a su desarrollo integral.

Autoridades académicas destacaron la importancia de este momento como antesala a una nueva etapa en la vida de las y los jóvenes, quienes están próximos a iniciar su camino en el nivel profesional, tanto a nivel nacional como internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta generación, la institución reafirma su compromiso con la formación de estudiantes preparados para enfrentar los retos del futuro con liderazgo, responsabilidad y visión global.