SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

¡BONITO RECUERDO!

EMOCIONADOS EN SU FOTO DE GENERACIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A

Un un ambiente de fiesta, alegría y emoción, la generación 2023–2026 de PrepaTec llevó a cabo su toma oficial de fotografía, un momento emblemático que marca el cierre de una etapa clave en su formación académica.

El evento forma parte de las actividades previas a la ceremonia de graduación y representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento que las y los estudiantes han demostrado a lo largo de estos tres años. 

La fotografía oficial simboliza la consolidación de aprendizajes, amistades y experiencias que han contribuido a su desarrollo integral.

Autoridades académicas destacaron la importancia de este momento como antesala a una nueva etapa en la vida de las y los jóvenes, quienes están próximos a iniciar su camino en el nivel profesional, tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta generación, la institución reafirma su compromiso con la formación de estudiantes preparados para enfrentar los retos del futuro con liderazgo, responsabilidad y visión global.

