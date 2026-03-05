Ayer, hoy, mañana

"Se acabó el combate. Ya no habrá lágrimas, ni sobresaltos. El sol brillara por siempre sobre su frente, y una paz profunda y definitiva custodiara su descanso. Señor de la vida y dueño de nuestros destinos, en tus manos depositan silenciosamente a este ser entrañable, madre amorosa, abuela, bisabuela, suegra, amiga. Que duerma su alma inmortal por siempre en la paz eterna, en tu seno insondable y amoroso, oh Padre de misericordia, donde todo se reconcilia, y todo vuelve a ser amor..." Rosy ya estás en Casa del Padre Celestial y en el reencuentro de don Miguel que desde que los conocí; fueron un excelente matrimonio, compartimos muchos momentos en el servicio a los demás... Desde aquí para Rosy, Miguel, Juan Carlos, Mary Pepa, Charo y Pablo que Nuestro Señor llene sus corazones de bendiciones y para tus amigas siempre vivirás en nuestra mente... Rosy que brilles en la luz perpetua en el plano celestial... Descansa en paz... El Triduo de misas por Rosy tendrán lugar, hoy y el viernes en la Parroquia de la Sagrada Familia... Santoral para hoy: Santos Eusebio, Ardían y Focas abogado sobre mordeduras de serpientes. San Juan José de la Cruz. Virgilio obispo... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años... Se administrarán el sacramento del matrimonio, la pareja formada por Rocío de la Vega Ortuño y Johan Werge Sánchez que participan sus padres: Gerardo Galván Flores y Chío Ortuño; Juan Eduardo Werge y Betilu Sánchez Rangel... Durante la ceremonia de los esponsales de Roció y Johann, ellos fungirán como padrinos de velación de sus herederos... Felicidades a Rocío y Johan al quedar unidos como esposos en breve... Feliz en su "baby shower" que le ofrecieron estuvo Carola Silva Guerra que junto con su esposo el Chino Romo Castañón esperan la llegada de la cigüeña para dentro de unas semanas más... La festejada compartió momentos muy gratos con todas las invitadas que hicieron votos por el bebé que está en camino... Estuvieron presentes la mamá de Carola, Carola Guerra y la mamá del Chino, Vecky Castañón que también fueron objeto de felicitaciones por este nuevo nieto que llegará a sus familias... Enhorabuena para ellos desde estas líneas... Disfrutan de su luna de miel Elena Ricavar Scalan y Felipe Robledo Flores, quienes después de sus esponsales y la fiesta en su honor partieron a diferentes lugares del país... Felicitaciones a los nuevos esposos desde estas líneas... Chela Palau cumplió un aniversario más de vida y lo pasó acompañada de su esposo Toño Villalba, sus hijos y nietos... Otra pareja que también se administraron el sacramento matrimonial fueron Ana Martha Martínez Lasso de la Vega y Jorge Puente Ortiz... Participaron su boda, sus respectivos padres: David Martínez y Martha Lasso de la Vega; Jorge Puente y Claudia Ortiz... En su fiesta brindaron con todos sus invitados por esta nueva etapa de sus vidas que han empezado... Hasta la próxima...