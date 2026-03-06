logo pulso
¡RADIANTES EN SUS CUMPLEAÑOS!

BUENA MÚSICA Y AMBIENTE

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
Marcela y Paulina Alejandre cumplieron años y festejaron con una espléndida celebración.

Al estupendo encuentro llegaron la familia y grupos de amigos.

¡Radiantes y felices! Marce y Pau recibieron a los invitados.

La noche, con una serie de atractivos y agradables sorpresas que cautivaron a los ahí reunidos.

Una decoración con globos los efectos de luces y sonido, las mezclas de música versátil del Dj., y el entusiasmo y optimismo de los ahí reunidos, hicieron que esta noche resultará para Marce y Pau más que especial.

