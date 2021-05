Ciudad de México. - Se estrenó el primer episodio de "Lo que no ves de mí", la serie documental sobre salud mental que el príncipe Harry y Oprah Winfrey han creado para Apple Tv+. Y lo hizo con un capítulo lleno de emociones fuertes y duras confesiones de los diferentes personajes que han entrevistado. Entre ellos, Lady Gaga, que contó por primera en público una de las experiencias más traumáticas de su vida. Una que, además de ser sobrecogedora, cambia por completo la idea que podíamos tener de ella como artista.

Visiblemente afectada, reveló que fue violada por alguien de la industria musical cuando arrancó su carrera. Un abuso que la ha dejado marcada de por vida hasta el punto de que todavía hoy recordar aquel momento la deja paralizada.

"Tenía 19 años, estaba trabajando en el negocio de la música y un productor me dijo que me quitara la ropa", confiesa entre lágrimas. "Yo le dije que no. Pero cuando intenté marcharme, me amenazaron diciéndome que iban a quemar toda mi música. Y no pararon de pedirme que me quitara la ropa. Yo me quedé paralizada y simplemente... no puedo recordar muy bien que pasó después".

La razón por la que la cantante, que ahora tiene 35 años, ha tardado tanto en contar esta historia es, porque "no quería tener que enfrentarme a esa persona otra vez". Aclara que ella respeta y apoya a la gente que habla en voz alta sobre estos abusos y se atreven incluso a denunciar el nombre de sus atacantes. Pero en su caso, simplemente no podía.

"Nunca lidié con ese momento", justifica recordando cómo ese terrible episodio le dejó un estrés post-traumático que duró casi una década, "No se lo conté a nadie durante cerca de de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas".

De hecho, durante los dos primeros años ni siquiera se sentía como ella misma, algo que la llevó a sufrir una crisis psicótica que los médicos tardaron tiempo en identificar. "El dolor que sentía era igual que el que sentía cuando me violaron. Me hacían muchas pruebas y nadie encontraba el motivo. Pero tu cuerpo recuerda esas cosas. No podía sentir nada, era como si mi cerebro se hubiera apagado", asegura.

"Era como si una nube negra real me siguiera a todas partes. Y esa nube te dice que no vales nada, que estarías mejor muerta. Solía gritar mucho y tirarme contra las paredes. Me autolesionaba, que es lo peor que puedes hacer porque eso te pone peor", explica.

"Crees que con esas lesiones vas a sentirte mejor porque le enseñas a los demás lo mal que estás de manera física. Pero no, cuando te sientes así, tienes que contarlo, no mostrarlo", aconseja Gaga, que todavía hoy está aprendiendo a lidiar con este trastorno. "Encuentra a alguien que te haga sentir una persona válida y ábrele tu corazón porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda", concluye.