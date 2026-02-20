¡QUÉ BUENOS AMIGOS!

A fin de estrechar lazos de amistad con motivo del "Día de San Valentín", un grupo de amigos celebraron felices.

Así, convivieron en un agradable festejo.

Ellos, socios de la Sociedad Potosina La Lonja llegaron entusiasmados a la cálida celebración, efectuada al mediodía.

Expresaron su alegría por el encuentro en este día especial, que les permitió fortalecer su afecto.

Desde luego que en una agradable atmósfera charlaron sobre temas de su interés, como de las actividades que realizan, sus aficiones, pasatiempos y los deportes que les atraen.

La música y el buen ambiente fueron parte de los atractivos de la celebración.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!