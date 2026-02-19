logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡ABRAZOS Y AFECTO!

FELICES POR SU AMISTAD

Por Maru Bustos

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
¡ABRAZOS Y AFECTO!

Los amigos y compañeros de clases intercambiaron regalos, detalles y sorpresas por el Día del Amor y la Amistad, en una estupenda celebración.

Los pequeños, alumnos de preescolar del Centro Educativo Pecosetes, optimistas, compartieron la esencia de convivir en una ocasión especial, en un ambiente de ¡gran alegría!.

Lo importante para los niños es saber que, la amistad es un valor esencial en las relaciones interpersonales.

Felices, disfrutaron de tiempo de calidad y enormes sonrisas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    AYER HOY MAÑANA
    AYER HOY MAÑANA

    AYER HOY MAÑANA

    SLP

    Alicia Villasuso

    MIÉRCOLES DE CENIZA
    MIÉRCOLES DE CENIZA

    MIÉRCOLES DE CENIZA

    SLP

    Redacción

    INICIA LA CUARESMA QUE ES LA PREPARACIÓN PARA LA PASCUA DE RESURRECCIÓN

    ¡AMIGOS POR SIEMPRE!
    ¡AMIGOS POR SIEMPRE!

    ¡AMIGOS POR SIEMPRE!

    SLP

    Maru Bustos

    INTERCAMBIAN REGALOS Y BUENOS DESEOS

    PASCUA
    PASCUA

    PASCUA

    SLP

    PULSO