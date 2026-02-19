¡ABRAZOS Y AFECTO!

Los amigos y compañeros de clases intercambiaron regalos, detalles y sorpresas por el Día del Amor y la Amistad, en una estupenda celebración.

Los pequeños, alumnos de preescolar del Centro Educativo Pecosetes, optimistas, compartieron la esencia de convivir en una ocasión especial, en un ambiente de ¡gran alegría!.

Lo importante para los niños es saber que, la amistad es un valor esencial en las relaciones interpersonales.

Felices, disfrutaron de tiempo de calidad y enormes sonrisas.

