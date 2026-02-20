ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

María Elena Ricavar Scanlan y Felipe de Jesús Robledo Flores unirán sus vidas para siempre, por medio del sacramento del matrimonio.

Ellos, reciben emocionados de su familia y amigos los mejores deseos de dicha y prosperidad y, desde luego, les ofrecen reuniones para despedirlos de la soltería.

Entre las celebraciones más especiales y emotivas, la que organizó María Elena Scanlan a su hija.

La anfitriona, con sus otras hijas Martha y Tere Ricavar Scanlan seleccionaron una serie de detalles que cautivaron a la festejada y a las invitadas.

Así, la despidieron del hogar paterno y se sumaron a la felicidad que le embarga.

Compartieron con la novia este especial acontecimiento en su vida, su futura suegra Renata Flores, tías, primas y amigas.

A través de muestras de afecto, las ahí reunidas le expresaron lo mejor en su matrimonio a Elen.

La mañana, cálida, con enormes sonrisas de felicidad.