COLOMBIA Y SU MODA ARTESANAL

NUEVA YORK.- Colombia ha hizo presente en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York con propuestas de ropa y zapatos para la mujer diseñados por un colectivo de creativos de este país que busca abrirse un hueco en el competido mercado estadounidense.

Se trata de un colectivo de ocho diseñadores que ha desembarcado en la Gran Manzana gracias al programa Puente Internacional, impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá, para dar a conocer el talento de su país y establecer lazos comerciales como vehículo para el crecimiento económico.

El Puente participó por segundo año consecutivo, en la pasarela de Fashion Designers of Latin America (FDLA), esta vez con propuestas de las marcas Alanna, bajo la dirección creativa de Laura González; A modo Mio, de Francesca Sesana Arbeláez; C´Madier, de Lina Corredor Cemedin; y Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, de Jackeline Villegas.

También presentó, en el marco de la Semana de la Moda, Lorant & Co (Laura Natalia Rubio Peña) y Lyenzo (María José Zanabria Ardila), todos con prendas de vestir para mujer, mientras que en el diseño de zapatos estuvieron en la pasarela las firmas Liza Herrera (Liza Herrera Contreras) y Kernel Leather (Camila Parras Sánchez).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

´SLOW FASHION´

Las propuestas abarcaron desde colecciones temáticas que exploran el papel de la mujer y referencias culturales diversas hasta enfoques de ´slow fashion´ y moda artesanal con producción limitada.

Marcas como Lyenzo destacaron por piezas hechas a mano que fusionan tradición y contemporaneidad, mientras que Lorant & Co apostó por un ´lujo consciente´ con detalles de pedrería.