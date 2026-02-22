logo pulso
HAY ERRORES, QUE CUBREN LA IDENTIDAD

Por Redacción

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A

Es mucho lo que padecemos, tratando de cuidar la imagen. Pero esto, es una tentación.

El hombre se desgasta, haciendo demostraciones de lo que no es.

Y, se pasa la vida,  desgastándose en  cuidar su imagen. Todo,  porque nos   preocupa el concepto en que nos tienen los demás. 

Y el diablo nos tienta, poniendo en duda nuestra identidad; para que, al demostrar lo que no somos, caigamos en la tentación.

Ya que, el hombre, es el único ser que siempre está en riesgo de distorsionar su esencia. Y, cuando menos acordamos, ya estamos haciendo lo contrario a lo que somos.

Decía Santo Tomás: " El obrar sigue al ser". Pero, es necesario saber lo que  somos, para estar conscientes de lo que estamos haciendo.

Es importante, hacer la revisión constante de nuestra identidad; porque, no siempre estamos seguros de nuestro ser.

Y el enemigo, sabe cómo engañar, para hacernos caer en su dominio.

El diablo, conoce nuestros miedos; y se vale de éstos, para llevarnos a donde él quiere. 

Y, ni  el mismo Jesús, se libró  de ser tentado.

Dice el Evangelio: "Pasó cuarenta  días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el hijo de Dios, manda que estas lopiedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios".(Mt.4). El tentador, conoce nuestra parte débil, y por ahí, nos hace resbalar.

Se cometen muchos errores, por querer demostrar lo que  somos.

Hay que estar atentos, para  escuchar la voz de Dios; y así, cuando llegue la prueba, tengamos la respuesta que nos salva.

Jesús, pasó un prolongado tiempo de oración, y supo como responder a las propuestas del mal; fue así, como se salvó, de caer bajo el dominio del mal.

Pero, no es fácil detectar, el momento en que seremos  tentados. 

Por esa razón, hay que orar diciendo siempre: "...no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal ".

Pbro. Lic. Salvador González Vásquez.

