COMPARTEN ANÉCDOTAS
CELEBRAN CON ENTUSIASMO Y OPTIMISMO
Galeria
La felicidad y emoción por esta época en la que reina la alegría y la satisfacción por los logros alcanzados este año que está por finalizar, como el optimismo ante los proyectos a emprender, fue palpable entre un entusiasta grupo de amigos.
Ellos, matrimonios sólidos y amigos de toda la vida; profesionistas y empresarios exitosos, se reunieron a celebrar ante la llegada del 2026.
Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.
Emocionados, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad. Ahí, charlaron sobre algunas experiencias y anécdota de la temporada que tanto les atrae.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.
Eso sí, ¡gran ambiente!
no te pierdas estas noticias
SANTOS INOCENTES
Redacción
ESTE DÍA SE RECUERDA LA MATANZA QUE ORDENÓ EL REY HERODES EN BELÉN, A FIN DE LIQUIDAR AL FUTURO REY DE ISRAEL