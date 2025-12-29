logo pulso
COMPARTEN ANÉCDOTAS

CELEBRAN CON ENTUSIASMO Y OPTIMISMO

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
La felicidad y emoción por esta época en la que reina la alegría y la satisfacción por los logros alcanzados este año que está por finalizar, como el optimismo ante los proyectos a emprender, fue palpable entre un entusiasta grupo de amigos.

Ellos, matrimonios sólidos y amigos de toda la vida; profesionistas y empresarios exitosos, se reunieron a celebrar ante la llegada del 2026.

Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.

Emocionados, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad. Ahí, charlaron sobre algunas experiencias y anécdota de la temporada que tanto les atrae.

Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.

Eso sí, ¡gran ambiente!

