El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo: la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, Judea, ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.

RELATO BÍBLICO

La iglesia católica recuerda este acontecimiento el 27 de diciembre, aunque de acuerdo con los Evangelios, la matanza debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al rey Herodes el Grande, uno o dos días después del 6 de enero, aunque también la fecha de la adoración de los Reyes Magos a Jesús no tiene una fecha dada exactamente en las escrituras.

Es muy corriente la explicación de la Navidad y demás fechas alrededor de esta como fechas arbitrarias, pues estas no figuran en los evangelios.

Según el evangelio, Zacarías supo que Santa Isabel estaba encinta de Juan el Bautista mientras cumplía con la obligación de quemar incienso en el Templo, que debía hacer cada grupo sacerdotal dos veces por año.

Zacarías pertenecía al octavo grupo, el de Abías, lo cual nos da dos posibles fechas para la concepción de Juan el Bautista, una a mediados de mayo y otra a mediados de noviembre, ninguna de las cuales coincide con la tradición.

EVIDENCIA

Flavio Josefo, 37–101, en su narración, "La Guerra de los Judíos", no relata una matanza de niños.

No obstante, varios historiadores afirman que ese no es un argumento decisivo y que el episodio cuadra con la crueldad de Herodes, bien conocida y documentada.

HISTORIA

El 28 de diciembre es el día en el que se acostumbra realizar bromas de toda índole.

Se festeja de distinta forma, dependiendo del lugar.

TEMOR

Dentro de la semana de celebración por el nacimiento de Jesús, la iglesia católica conmemora el día octavo la muerte de los Santos Inocentes en honor a cientos de niños que fueron asesinados por órdenes del Rey Herodes ante su temor de ser destronado, el 28 de diciembre.

DECRETO

Desde entonces, ese día de duelo se mantuvo para los creyentes de la fe católica.

Sin embargo, la Edad Media se encargó de combinar este rito con otro más pagano conocido como la "Fiesta de los locos", celebrado en los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo.

Se dice que estas fiestas eran tan escandalosas, que la Iglesia, en su afán por calmar las excentricidades de sus participantes, decretó que se celebrara el día de los Santos Inocentes.

PAGANO-RELIGIOSA

Se inició de esa forma la unión pagano-religiosa de estas fiestas, donde se juegan bromas de todo tipo a los más descuidados: Desde avisos pegados en la espalda al saludar a alguien hasta bromas insólitas que han terminado con los "inocentes" en un hospital, víctimas del susto.

TRADICIÓN SAJONA

Para el mundo sajón, esta fiesta se celebra el 1° de abril.

La fecha probablemente se derivó de Francia a partir del siglo XVIII, pues al cambiar al Calendario Gregoriano, muchos olvidadizos o conservadores, seguían ofreciendo regalos de año nuevo el 1° de abril, fecha cuando empezaba el año anteriormente.

FUSIÓN

Esta fusión de historia, religión y paganismo ha originado a su vez una serie de celebraciones en varias regiones del mundo que incluyen disfraces, música típica y la congregación de las comunidades para participar.

HUMOR MEXICANO

En México, por ejemplo, los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de modo tal que la información parezca real, pero no es más que una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año.

Es tradición que los periódicos publiquen páginas enteras de noticias cómicas, con la advertencia de que es día de los inocentes, que van desde las que son una obvia mofa a cualquier suceso reciente, hasta las que parecen serias y engañan al lector desprevenido.

FESTEJO

También es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes

Esta forma de festejo ha venido a menos en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerdo la fecha y se le pueda hacer moja con la muy popular frase: "Inocente palomita que te dejaste engañar".

INOCENTADAS

En Hispanoamérica y en España es costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole.

Los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real.

Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año.

HERODES EL GRANDE

De padre idumeo y madre árabe, Herodes no era un verdadero judío, ni por parte de madre y padre, porque para ser judío hay que ser al menos hijo de

adre judía.

Sin embargo, cuando los idumeos fueron sojuzgados por juan Hircano en el año 125, a.c., les fue impuesto el judaísmo, por lo que formalmente quedaron asimilados y eran considerados oficialmente como judíos.

Su padre, Antípater también llamado Atipatro o Antipas había sido colaborador de los romanos del Oriente, lo que le valió el favor del imperio hacia su familia.

Herodes se ganó la confianza de los romanos, obteniendo su apoyo para derrocar a la estirpe judía de los asmoneos.

Julio César le nombra procurador de Judea.

En el año 40 a.c., consiguió del senado romano el título de Rey de Judea.

MATRIMONIO

Se casó en el año 38 a.c. con Mariamne, hija de Hircano, de la estirpe de los asmoneos y enemigo de la familia que había reinado hasta ese momento

en Judea.

De ésta forma consiguió en el año 37 a.c., fuera degollado Antígono, hijo de Aristóbulo.

Eliminaba así el más directo aspirante a arrebatarle su título de rey. Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente y el que presta en ese día pasará pro inocente.