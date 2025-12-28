PAZ Y FELICIDAD
COMPARTEN LOGROS Y ANHELOS
Galeria
La felicidad, emoción y la satisfacción por los logros alcanzados este año que está por finalizar, como el optimismo ante los proyectos a realizar, es palpable entre un entusiasta grupo de amigas.
A ellas, les une su pasión por el baile, disciplina que practican desde hace varios años con constancia en el Club Campestre de San Luis.
Ellas, con su instructor, se reunieron a celebrar en la víspera del 2026.
Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.
Emocionadas, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad.
Ahí, charlaron sobre algunas experiencias y anécdota de la temporada que tanto les atrae.
Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.
Eso sí, ¡gran ambiente!
