PAZ Y FELICIDAD

COMPARTEN LOGROS Y ANHELOS

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
La felicidad, emoción y la satisfacción por los logros alcanzados este año que está por finalizar, como el optimismo ante los proyectos a realizar, es palpable entre un entusiasta grupo de amigas.

A ellas, les une su pasión por el baile, disciplina que practican desde hace varios años con constancia en el Club Campestre de San Luis.

Ellas, con su instructor, se reunieron a celebrar en la víspera del 2026.

Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Emocionadas, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad.

Ahí, charlaron sobre algunas experiencias y anécdota de la temporada que tanto les atrae.

Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.

Eso sí, ¡gran ambiente!

