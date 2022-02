Conoce el millonario sueldo que reciben las monarquías del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Hablar del dinero que reciben las monarquías de parte de los habitantes de una nación a través del pago de impuestos casi siempre resulta en debate, pues mientras muchos consideran que mantener reyes y reinas debería ser cosa del pasado, muchos otros están seguros que reinados y principados son una fuente importante de ingresos, ya sea en términos turísticos, deportivos, culturales y hasta políticos.

Las familias reales deben trabajar y declarar moneda a moneda en qué gastan el dinero, además de que tienen que seguir un conjunto de reglas.

Acá te dejamos el listado de las monarquías que más dinero perciben y cuál es la casa real que no recibe dinero del pueblo.

1. La casa de la reina Isabel II es la que más dinero percibe: 101.4 millones de euros.

Siendo una de las monarquías que más cuesta a los ciudadanos, el príncipe Carlos tiene en mente una reforma: recortar a los miembros de su familia dejando solo a los que verdaderamente trabajan para minimizar el costo a la población. Con esto, su hermano Eduardo y su familia, el príncipe Harry y su familia y la de su hermano Andrés quedarían fuera de recibir dinero del Reino Unido.

Con este salario, la familia real británica paga el mantenimiento de todos sus palacios y castillos, al personal que lo atiende, así como todo lo relacionado con el cumplimiento de sus agendas de trabajo, su seguridad y su estilo de vida, entre otros.

2. El principado de Mónaco recibe 48 millones de euros

De acuerdo con el reporte de "Forbes", el príncipe Alberto II, cabeza de la familia real monegasca, recibe directamente 13 millones, aproximadamente, y el resto del dinero se ocupa para el mantenimiento del palacio, gastos de administración y otros asuntos. Sin embargo, desde que la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus golpeó al mundo, el soberano redujo su salario a 8 millones.

3. Casa de Orange-Nassau recibe 44.4 millones de euros

El rey holandés Guillermo Alejandro de los Países Bajos recibe directamente 5.9 millones de euros y el sobrante también se reparte entre la agenda oficial de trabajo de la familia real y los gastos de mantenimiento del palacio.

4. La familia real de Noruega percibe 43 millones de euros

Del dinero que recibieron, 1.4 millones fueron destinados para el rey Harald y la reina Sonia, y 1.1 millones para los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit. Esta familia está compuesta por siete personas y dos menores, quienes trabajan de tiempo completo.

5. El gran ducado de Luxemburgo recibe 17.5 millones de euros

Esta familia real es de las más pequeñas y de las que menos cuestan a su nación. El Gran Duque Henri solo recibe 480 mil euros para mantener sus funciones. Los demás miembros son Enrique y la Gran Duquesa María Teresa, el príncipe Guillermo y la condesa Estefanía de Lannoy.

Todos trabajan a tiempo completo.

6. La familia de la reina Margarita de Dinamarca recibe 12 millones de euros

De este dinero, una parte de va directamente a la hermana menor de la reina, la princesa Benedikte. El resto se usa, como con el resto de las monarquías, para mantenimiento de los edificios reales y la manutención de los miembros: el príncipe heredero Frederik y su esposa Mary más sus cuatro hijos; el príncipe Joachim y su esposa Marie.

7. La casa real de los belgas tiene una paga de 11.5 millones de euros

Además del rey Felipe y su familia, también sus padres, los reyes Alberto II y Paola, tienen un sueldo anual, así como sus otros hijos: Astrid y Laurent. Hasta el momento no se sabe si la nueva princesa Delphine forma parte del gasto de los contribuyentes.

8. La Casa Real Española percibe 8.4 millones de euros

En este caso, el rey Felipe VI recibe un sueldo de 253 mil 850 euros al año, informó "Forbes" y la reina consorte Letizia obtiene 139 mil 610 euros.

9. La familia real sueca recibe 6.7 millones de euros

El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia tuvieron la idea de reformar su casa real y recortar al máximo el número de miembros que representaran un costo a los contribuyentes, así que aunque mantienen sus títulos nobiliarios, ya no realizan actos oficiales ni tienen una agenda oficial.

10. La familia del principado de Linchestein

Esta es la única familia real que no necesita del dinero de su nación para vivir. Este principado está a cargo de una de las familias más ricas del mundo y son dueños de un banco privado llamado LGT Group.