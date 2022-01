Conoce qué materiales no se deben meter al microondas

El microondas es uno de los electrodomésticos más populares por su fácil uso y versatilidad para calentar alimentos. Sin embargo, es bien sabido que hay algunos materiales que no se deberían meter para evitar que se descomponga o sea un riesgo para la salud.

Es obvio que lo único que se debería meter al microondas es comida, líquidos y contenedores aptos para alimentos, pero algunas veces es difícil determinar cuáles de estos son seguros y cuáles no. Esta guía te ayudará a aclarar esas dudas.

¿Qué materiales sí meter al microondas?

Te sorprenderás de saber cuántos materiales pueden ser usados sin riesgo alguno. Y si bien primero deberías revisar el manual de usuario de tu modelo, los siguientes contenedores se pueden meter al microondas de acuerdo con Whirpool.

1. Vidrio y cerámica. Estos dos materiales son seguros en su mayoría, aunque hay excepciones como cristal y cerámica hecha a mano. Platos, tazones, tazas, vasos, contenedores para mezclar y hornear son seguros siempre y cuando no tengan pintura o partes metálicas.

2. Plásticos (incluidos toppers). Si bien la mayoría de los plásticos son de uso seguro en el microondas, no aplica para todos. Los de un solo uso como en los que vienen los yogures, cremas y otros, nunca se deben meter. De la misma forma, tampoco los que estén rotos, sean viejos o estén decolorados. Los toppers hechos para uso a largo plazo se pueden utilizar sin problema.

3. Toallas de papel. La mayoría de estas son seguras para el microondas. De hecho se pueden cubrir los alimentos mientras se calientan para que así no salpiquen. Sin embargo, es mejor hacerlo en intervalos cortos para revisar que todo vaya bien. Los papeles que no se deberían meter son los reciclados, con impresión, o bolsas de papel café.

4. Bolsas Ziploc. De acuerdo con su página oficial, estas bolsas plásticas se pueden meter al microondas para descongelar o recalentar comida siguiendo las indicaciones de la caja. Si empleas otra marca puedes verificar el manual o su página de internet.

¿Qué no meter al microondas?

Hay varios materiales que no deberían meterse al microondas, algunos por riesgos para la salud y otros para evitar accidentes. Te describimos a continuación los sugeridos por Whirlpool.

1. Unicel. Hay algunos tipos de este material que son seguros para meter al microondas, pero tienen que estar etiquetados como tal. Si no lo están o no estás seguro, lo mejor es no hacerlo por el riesgo a derretirse y por los químicos que desprenden al calentarse.

2. Cartón. Uno pensaría que si se pueden utilizar toallas de papel, el cartón debería ser igual de seguro en el microondas, pues al final están hechos del mismo material, pero hay una diferencia clave; el cartón está unido con pegamentos, ceras y otros materiales que lo hacen un riesgo para la salud.

3. Metales. Acero, hierro, o cobre nunca deben meterse en el microondas. Su superficie refleja las microondas generando un incremento de temperatura lo que podría llevar al electrodoméstico a prenderse en fuego.

4. Aluminio. Este es uno complicado pues técnicamente puede meterse al microondas, sin embargo, tiene que estar lo más plano posible, pues cualquier arruga podría generar que las ondas se reflejen y causen un incendio. Así que lo mejor es utilizar otro material.

Si tienes dudas sobre si algún material no es apto para el microondas, lo mejor es no meterlo. Cambiar a un tupper o recipiente de vidrio y cubrir con una toalla de papel, así evitarás accidentes y malas prácticas para la salud.