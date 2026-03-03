¡CREATIVAS!

Un grupo de damas participaron entusiasmadas en el Taller: "Diseño de Corona de Pascua", que organizó la Asociación Potosina de Clubes

de Jardinería.

El mismo lo impartió Alexia Revuelta, quien posee una gran experiencia en el tema.

Estuvieron en esta interesante actividad, integrantes del Consejo de Jueces de dicha Asociación, socias de los Clubes: Aloe, Cactus, Club Deportivo Potosino, Magnolia, Casa Blanca, Xochiquetzal y Pata de Elefante.

La instructora compartió con las asistentes sus conocimientos en la creación de coronas de pascua.

Explicó la técnica a seguir para lograr bonitas creaciones.

Así, las socias de los clubes de jardinería disfrutaron de este evento y pusieron en práctica sus conocimientos en el diseño floraly, desde luego, demostraron su talento.