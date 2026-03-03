logo pulso
EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

¡CREATIVAS!

ELABORAN CORONAS DE PASCUA

Por PULSO

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A

Un grupo de damas participaron entusiasmadas en el Taller: "Diseño de Corona de Pascua", que organizó la Asociación Potosina de Clubes 

de Jardinería.

El mismo lo impartió Alexia Revuelta, quien posee una gran experiencia en el tema.

Estuvieron en esta interesante actividad, integrantes del Consejo de Jueces de dicha Asociación, socias de los Clubes: Aloe, Cactus, Club Deportivo Potosino, Magnolia, Casa Blanca, Xochiquetzal y Pata de Elefante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La instructora compartió con las asistentes sus conocimientos en la creación de coronas de pascua.

Explicó la técnica a seguir para lograr bonitas creaciones. 

Así, las socias de los clubes de jardinería disfrutaron de este evento y pusieron en práctica sus conocimientos en el diseño floraly, desde luego, demostraron su talento.

