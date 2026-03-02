COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF
ACCIÓN EN EL CLUB CAMPESTRE
Galeria
Las más expertas jugadoras demostraron su buena estrategia de juego en el Torneo de Golf del Club Campestre de San Luis.
Con habilidad y precisión en el green, alcanzaron las mejores puntuaciones que llevaron a las más audaces a obtener el triunfo.
Les identifica su pasión por el deporte escocés, mismo que practican en este campo desde hace ya varios años con constancia y disciplina.
Al final, en una animada celebración premiaron a las más destacadas bastoneras de este torneo, quienes recibieron el reconocimiento y felicitaciones de sus compañeras y amigas por su esfuerzo, perseverancia y calidad de juego.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias