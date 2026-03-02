COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
Las más expertas jugadoras demostraron su buena estrategia de juego en el Torneo de Golf del Club Campestre de San Luis.

Con habilidad y precisión en el green, alcanzaron las mejores puntuaciones que llevaron a las más audaces a obtener el triunfo.

Les identifica su pasión por el deporte escocés, mismo que practican en este campo desde hace ya varios años con constancia y disciplina.

Al final, en una animada celebración premiaron a las más destacadas bastoneras de este torneo, quienes recibieron el reconocimiento y felicitaciones de sus compañeras y amigas por su esfuerzo, perseverancia y calidad de juego.

