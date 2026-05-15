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¡CREATIVAS!

PRESENTAN LA EXPOSICIÓN "CUNA DE FLORES"

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Socias de los Clubes de Jardinería demostraron su talento y creatividad en la pequeña Exposición Estándar de Flores "Cuna de Flores".

La misma, fue inaugurada por Adriana Dibildox, presidenta de la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería; organizadora del evento en esta su treinta y tres edición; Adela Martínez, directora de la muestra; Silvia Esparza de Garza, quien representa el Consejo de Jueces; y Ani Rosel, Directora de Diseño; y Cristina Canovas de Garfias, Directora de Horticultura.

El evento se efectuó en el Salón de Usos Múltiples del Club Campestre de San Luis.

Las premiadas, en Excelencia en Horticultura Carmen Muniesa, del Club Magnolia; Elección del Cultivador Adela Martínez, del Club Magnolia; Elección del Cultivador: Rebeca Konishi, del Club Xochiquetzal; Toyita Villalobos, del Club Cactus; y Diana Reyes, del Club Magnolia.

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El trofeo Mejor Ejemplar de la Exposición fue para Aida Palau.

Ellas, emocionadas, recibieron felicitaciones de su familia, compañeras y amigas.

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