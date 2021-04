Cuáles son los tratamientos estéticos de moda y para qué sirven

La cultura del skin care es algo que siempre vamos a apoyar, pero además de los cuidados esenciales para la piel que van desde lavarte todos los días la cara, desmaquillarte hasta cuidar que se mantenga hidratada tomando suficiente agua, existen otros truquitos que pueden ayudarte a verte y sentirte mejor en cualquier etapa de tu vida.

Hablamos de los tratamientos estéticos que le dan un plus al cuidado de tu belleza. Si has estado contemplando la idea de someterte a alguno, primero te pedimos que te asegures de asistir a un lugar con especialistas certificados y que cuente con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias.

Dicho la anterior, entrevistamos al Dr. Raymundo Torres Piña, Cirujano Plástico Reconstructivo y Estético para que nos cuente cuáles son los tratamientos estéticos más populares actualmente y en qué consisten.

Los Cirujanos Plásticos llamamos tratamientos o procedimientos auxiliares a los que realizamos en el consultorio con el fin de mejorar principalmente la apariencia facial de las personas que nos consultan por arrugas, pérdida de volumen a nivel de los pómulos o de los labios, así como la deshidratación de la piel, aparición de manchas por efectos de la exposición al sol y por flacidez.

Los procedimientos más solicitados en la consulta son:

Aplicación de Toxina Botulínica (botox, es un nombre comercial, pero existen muchos en el mercado).

Aplicación de Ácido Hialurónico (del cual también existen muchas marcas y variantes de densidad con indicaciones precisas para cada región facial).

Tratamientos combinados a base de Toxina Botulinica y Ácido Hialurónico.

Y más recientemente la aplicación de Ácido Poliláctico.

Por último, el retiro de las bolsas de Bichat, con el fin de afinar las facciones faciales.

Tales procedimientos se pueden realizar en el consultorio y el paciente puede retirarse a casa en cuanto se realiza su tratamiento.

¿En qué consiste la Bichectomía?

Es un procedimiento quirúrgico, que consiste en retirar las bolsas de Bichat, las cuales son un depósito de grasa de reserva situado en las mejillas entre dos músculos masetero y buccinador, tales reservas de grasa ocupan un espacio y al retirarlas dicho espacio colapsa y produce un refinamiento facial haciendo la cara más afinada. Este procedimiento puede realizarse en consultorio bajo anestesia local con todas las medidas de asepsia y antisepsia requeridas.

¿Cuáles son los cuidados pre y postopertorios de un Bichectomia?

Se requiere únicamente higiene bucal estricta antes y después de la bichectomia, así como dieta líquida posterior al procedimiento al menos por 24 hrs, enjuagues bucales y la aplicación de terapia fría durante 48 hrs (fomentos). El resultado se aprecia una vez controlado el edema postoperatorio y el colapso del espacio que ocupaba dicha grasa. Esto es aproximadamente al mes de la cirugía, siempre se hace un control fotográfico para valorar los resultados.

¿Quién es candidato a realizarse este procedimiento?

Prácticamente cualquier persona es candidata a una bichectomia, aunque la cantidad de grasa es variable en cada uno, no necesariamente las personas gorditas o de cara redonda van a tener una mayor cantidad de grasa que una delgada, en ocasiones no lo recomendamos en gente extremadamente delgadas o con extrema flaccidez facial, ya que podría acentuar esa flaccidez.

¿Cuál es el uso más común de los tratamientos estéticos?

Cada tratamiento tiene su indicación precisa, aunque muchas personas confunden el uso principalmente de la Toxina Botulínica y el Ac. Hialurónico, se pueden complementar, cada uno tiene su función específica.

La Toxina Botulïnica tipo A ( Botox, Xeomeen, Dyspor) produce una relajación muscular y al aplicarse y relajar los músculos las arrugas que se encuentran encima de éstos músculos se desvanecen, su indicación es precisa y su uso solo debe ser aplicado en músculos no esenciales para la función facial, puede ser aplicado en las patas de gallo (arrugas periorbitarias), en el entrecejo, en la frente, en el cuello y a dosis mínimas peribucales. La Toxina tiene otros usos como es la hiperhidrosis (sudoración excesiva de manos y axilas) con excelentes resultados, en oftalmología ayuda en el tratamiento del estrabismo, en neurología en el tratamiento de parálisis espásticas, etc.

El Ácido Hialurónico es una Biomolécula la cual se sintetiza químicamente y es compatible con los tejidos y se encuentra en muchas partes de nuestro cuerpo principalmente en la piel y articulaciones, con la edad el cuerpo disminuye su producción a partir de los 30 años, su principal indicación es la de dar volumen en áreas de la cara que la han perdido, tiene la capacidad de retener agua, por lo que mejora la calidad de la piel y da volumen, viene en diferentes presentaciones (densidades) por lo que indispensable la valoración del médico para determinar qué tipo y que volumen de ácido hialurónico requiere para cada zona facial.

Es importante no permitir el uso de rellenos permanentes, porque son perjudiciales al organismo, ya que al no poderse degradar genera un proceso inflamatorio crónico llamado enfermedad por modelantes.

¿Qué se recomienda para tratar las ojeras?

Las ojeras van a producir un efecto de cansancio y y de edad avanzada en muchas personas, a veces esto se presenta en personas jóvenes por herencia familiar, en otras ocasiones por cambio de coloración en la piel del párpado y esto se debe tratar por el dermatólogo con cremas despigmentantes y bloqueadores solares, en pacientes mayores de 40 años se produce un debilitamiento de la pared muscular periorbitaria así como flaccidez de la piel y prominencia de unos depósitos grasos que producen abultamiento en los párpados inferiores, exceso de piel en los párpados superiores, a esto se le conoce medicamente como Blefarochalasis.

En este último caso el tratamiento es quirúrgico mediante un procedimiento llamado Blefaroplastia, el cual consiste en remover el exceso de piel y grasa de párpados superiores e inferiores, dando un aspecto más juvenil y fresco a la cara.

Tal procedimiento debe realizarlo el cirujano plástico en un quirófano y puede hacerse bajo sedación o anestesia general.

¿Los efectos del Ácido Hialurónico son permanentes? ¿Cuándo deben volver al consultorio los pacientes?

En promedio los efectos del ácido Hialurónico se mantienen entre 8 y 12 meses, esto va a depender de la densidad elegida y el área anatómica a aplicar, el mayor beneficio es el aumento de volumen perdido por ejemplo en labios, pómulos, surcos nasogenianos, cuello, además del efecto benéfico de la mejoría en la calidad de la piel, al verse más hidratada y juvenil, también puede usarse en manos y actualmente para perfilar defectos nasales. Por lo general el paciente debe volver una vez al año si quiere mantener los efectos benéficos del ácido Hialurónico. Existe el mito de que si lo dejas de usar puedes quedar peor que antes, esto es una gran mentira.

¿Qué es el Botox?

Es una toxina sintetizada a partir de la bacteria Clstridium Botulinum es responsable de fabricar una substancia neurotóxica la toxina Botulínica, y en dosis mínimas para uso cosmético produce químicamente el bloqueo temporal de la señal de contracción muscular en el área de aplicación, causando parálisis temporal de la zona tratada. Al ser una toxina, el cuerpo crea anticuerpos para atacarla por lo que su efecto durará hasta que sea destruida totalmente.

¿A partir de qué edad se puede aplicar?

No hay una edad determinada, esto va a depender de cada paciente, de su tipo de piel y de las características particulares. Por ejemplo, en personas con daño solar habrá más arrugas, así como en fumadores. En la actualidad podría decirse que después de los 30 años, los jóvenes empiezan a notar la presencia de arrugas. También existe el término de Baby Botox, en el cual los jóvenes empiezan a temprana edad a aplicarse botox como profiláctico de arrugas al debilitar los músculos faciales y que éstos produzcan menos signos de la edad en la piel.