XIMENA LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA
COMPARTE EMOCIONADA EN UNA CÁLIDA CELEBRACIÓN
Galeria
Ximena Zapata Navarro y Josérra González unirá sus vidas por amor.
Ellos, reciben emocionados de su familia y amigos los mejores deseos de dicha y prosperidad y, desde luego, les ofrecen reuniones para despedirlos de la soltería.
Entre las celebraciones más especiales, la que organizó Bertha Navarro a su hija.
Como anfitriona seleccionó una serie de detalles que le cautivaron, al igual que a las invitadas.
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Así, la despidió del hogar paterno.
Compartieron con la novia este especial acontecimiento en su vida: su futura suegra Martha Jaime.
También se sumaron al festejo, familia y amigas.
La ambientación del lugar agradó a las invitadas.
A través de muestras de afecto, la selecta concurrencia le expresó lo mejor en su matrimonio a Ximena.
LLa mañana, cálida, con enormes sonrisas de felicidad.
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