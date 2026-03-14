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XIMENA LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

COMPARTE EMOCIONADA EN UNA CÁLIDA CELEBRACIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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Ximena Zapata Navarro y Josérra González unirá sus vidas por amor.

Ellos, reciben emocionados de su familia y amigos los mejores deseos de dicha y prosperidad y, desde luego, les ofrecen reuniones para despedirlos de la soltería.

Entre las celebraciones más especiales, la que organizó Bertha Navarro a su hija.

Como anfitriona seleccionó una serie de detalles que le cautivaron, al igual que a las invitadas.

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Así, la despidió del hogar paterno.

Compartieron con la novia este especial acontecimiento en su vida: su futura suegra Martha Jaime.

También se sumaron al festejo, familia y amigas.

La ambientación del lugar agradó a las invitadas.

A través de muestras de afecto, la selecta concurrencia le expresó lo mejor en su matrimonio a Ximena.

LLa mañana, cálida, con enormes sonrisas de felicidad.

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