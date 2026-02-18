La Cuaresma es el periodo del tiempo litúrgico del calendario cristiano entre el Miércoles de Ceniza y el Jueves Santo, que sirve de preparación para la Pascua de Resurrección.

Con ello, se recuerdan los 40 días que Jesús estuvo en el desierto en oración y meditación.

Las celebraciones religiosas por la Cuaresma, inician este día, con la imposición de la Ceniza.

Un día especialmente penitencial, en el que los fieles católicos expresan el deseo personal de conversión a Dios. Al acercarse a los templos y parroquias a que les impongan la ceniza, los católicos expresan humildad y sinceridad de corazón, que desean convertirse y creer de verdad en el Evangelio.

PENITENCIA CANÓNIGA

El origen de la imposición de la Ceniza pertenece a la estructura de la penitencia canóniga.

Comienza a ser obligatorio para toda la comunidad cristiana a partir del Siglo X.

La liturgia actual, conserva los elementos tradicionales: imposición de la ceniza y ayuno riguroso.

La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar después de la homilía; aunque en circunstancias especiales, se puede hacer dentro de una celebración de la palabra.

RAMOS BENDITOS

La ceniza procede de los ramos bendecidos el Domingo de Pascua del Señor; del año anterior, siendo una costumbre que se remonta al Siglo XII.

La fórmula de bendición hace relación a la condición pecadora de quienes la reciben.

CONCELEBRACIÓN

Este miércoles 18 de febrero, inician las festividades religiosas de Semana Santa con la imposición de la ceniza en los templos y parroquias de la ciudad.

En el transcurso del día, en los templos y parroquias de la Arquidiócesis se cumplirá con esta ceremonia, que es una preparación para la próxima Semana Santa.

SIMBOLISMO

El Miércoles de Ceniza representa lo siguiente: Condición débil y caduca del hombre que camina hacia la muerte.

Situación pecadora del hombre.

Oración y súplica ardiente para que el señor acuda en su ayuda. Resurrección, ya que el hombre está destinado a participar en el triduo de Cristo.

AYUNO Y ABSTINENCIA

Originalmente, ayunar se refiere a no comer alimentos sólidos, ordinariamente se prescribe el ayuno para un día completo y la abstinencia se refiere a dejar de comer cualquier tipo de carnes. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, son días de ayuno y abstinencia.

Los Viernes de Cuaresma son de abstinencia de carne roja.

El Episcopado Mexicano dispuso que se puede suplir la abstinencia de alimentos que sean del agrado del cristiano; ya sea por los ingredientes o por el modo de preparación. Por una obra de caridad, actitud de piedad o sacrificio voluntario.