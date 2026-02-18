AYER HOY MAÑANA

"Decidí vivir bonito, no porque la vida sea perfecta, ni porque todo esté en su lugar, sino porque un día entendí que seguir respirando ya era motivo suficiente. Ya no tengo treinta, ni cuarenta años... sino más de sesenta, pero eso dejo de importarme cuando comprendí que vivir bonito no se necesita juventud, se necesita conciencia. Vivir bonito es despertar y agradecer, aunque el cuerpo duela un poco. Es tomarte el café despacio, aunque se enfríe. Es mirar por la ventana y encontrar belleza en una nube, en un pájaro, en el silencio. Vivir bonito es no tenerlo todo, es aprender a disfrutar lo que tienes, sin compararte, sin correr, sin exigirle más a la vida de lo que hoy puede dar. Antes quería más cosas, más certezas, más personas. Hoy quiero paz. Hoy quiero momentos. Hoy quiero conversaciones honestas y risas que salgan del vientre. Hoy abrazo mis arrugas porque cuentan mi historia y mis nostalgias porque cuentan de dónde vengo..." Autor desconocido... Santoral para hoy: Miércoles de Ceniza, empieza la Cuaresma y es la imposición de la ceniza en todo los Templos. Santos: Simeón. Eladio Arzobispo. Máximo y Claudio... Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años... Como cada año, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Motolía celebraron con una reunión en un aniversario más de la fundación del Colegio, con este Magno Evento al que asistieron numerosos exalumnos del Colegio quienes compartieron muchos recuerdos que vivieron en su plantel educativo... Enhorabuena para ellos... Celebró un aniversario más de su vida, Pily de los Santos Martínez con una reunión que le organizaron sus papás: Fernando de los Santos Anaya y Pilar Martínez Bazúa, junto con sus hermanos mayores Fer, Sebastián y María que le cantaron desde temprano las "Mañanitas" y posterior apagó las nueve velitas de su pastel de cumpleaños ... Posterior lo hicieron sus abuelos, tíos, primos y compañeros del colegio donde estudia.. Felicidades María en este nuevo año de tu vida... Esperan felices la llegada de su segundo bebé, Saúl Cervantes y Lucy Núñez, junto con su heredera mayor Barbarita que pronto tendrá un compañerito en su hogar... Lo mejor para la familia Cervantes Núñez por tal motivo desde esta columna... Roberto Silva Foyo celebró su cumpleaños al lado de su esposa Marcela Payán Espinosa, quien organizó una reunión en honor del cumpleañero que estuvo acompañado de sus familiares y amigos... Felicidades a Roberto desde estas líneas... Patricio fue el nombre que recibió el heredero de Andrés Tacea y Gaby Contreras cuya ceremonia se llevó a cabo en la Parroquia de San Agustín del Pedregal, donde recibió las Aguas del Jordán y así entro a formar parte del Cuerpo Místico de Cristo... Andrés y Gaby invitaron como padrinos de su hijito a Jorge Barrera y Sofía Valladares, que desde ese momento se comprometieron a velar espiritualmente por su ahijado... Posterior se llevó a cabo una reunión donde Andrés y Gaby recibieron a sus invitados, quienes les desearon lo mejor para Patricio al recibir su primer sacramento... Macarena Villasuso Villanueva y Andrés de los Santos Pizzuto unen sus vidas por el sacramento del matrimonio el próximo mes... Ayer hubo Luna Nueva en Acuario y el tiempo estará despejado para poder disfrutarla a partir de 05:55 que aparece en el firmamento... Hasta la próxima...