Los grupos de niños más audaces participaron en un festival navideño, ante la llegada del Niño Jesús.

Ellos alumnos de primaria del Andes International School, expresaron su alegría por esta época que tanto les ilusiona.

En una atmósfera y un escenario apropiado, escenificaron el verdadero significado de la Navidad que representa el nacimiento de Cristo Redentor.

Con su carisma y simpatía demostraron su talento para bailar y cantar algunas canciones navideñas y villancicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sus orgullosos papás admiraron su actuación; los ovacionaron y lanzaron gritos.

Al finalizar la presentación, convivieron en una agradable celebración.

Felices, los alumnos compartieron con sus seres queridos la alegría de esta temporada de paz y amor.

Eso sí, ¡gran entusiasmo!.