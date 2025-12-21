logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

FESTIVAL NAVIDEÑO

COMPARTEN ALEGRÍA Y ANHELOS

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los grupos de niños más audaces participaron en un festival navideño, ante la llegada del Niño Jesús.

Ellos alumnos de primaria del Andes International School,  expresaron su alegría por esta época que tanto les ilusiona.

En una atmósfera y un escenario apropiado, escenificaron el verdadero significado de la Navidad que  representa el nacimiento de Cristo Redentor.

Con su carisma y simpatía demostraron su talento para bailar y cantar algunas canciones navideñas y villancicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sus orgullosos papás admiraron su actuación; los ovacionaron y lanzaron gritos.

Al finalizar la presentación, convivieron en una agradable celebración.

Felices, los alumnos compartieron con sus seres queridos la alegría de esta temporada de paz y amor.

Eso sí, ¡gran entusiasmo!.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV convoca a cardenales para reunión en enero 2025
Papa León XIV convoca a cardenales para reunión en enero 2025

Papa León XIV convoca a cardenales para reunión en enero 2025

SLP

AP

El Vaticano anuncia consistorio de enero 2025 con el Papa León XIV y cardenales, enfocado en el gobierno de la Iglesia.

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"
"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

SLP

Maru Bustos

NIÑOS TRANSMITEN UN MENSAJE DE AMOR, PAZ Y ESPERANZA PARA ESTA NAVIDAD

¡ILUSIONADAS POR NAVIDAD!
¡ILUSIONADAS POR NAVIDAD!

¡ILUSIONADAS POR NAVIDAD!

SLP

PULSO

COMPARTEN UN FESTEJO PLENO de SORPRESAS Y EMOCIONES

¿Cómo lucir una piel luminosa en temporada de fiestas?
¿Cómo lucir una piel luminosa en temporada de fiestas?

¿Cómo lucir una piel luminosa en temporada de fiestas?

SLP

El Universal