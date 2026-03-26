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Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

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Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

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¡ES NIÑA!

ESPERA FELIZ EL NACIMIENTO DE LUCÍA

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
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Andrea Gutiérrez Ávila celebró con seres queridos y amistades, la víspera del nacimiento de su bebé.

Alejandra Ávila dio la bienvenida a su nieta y se sumó a la felicidad de su hija en un cálido festejo que ofreció.

Como anfitriona, integró elementos contemporáneos de buen gusto que agradaron a las invitadas, quienes llegaron a expresarle los mejores deseos de bienestar a Andrea y su bebé.

Ahí, estuvieron su suegra Miriam Bravo, así como tías y primas  y amistades cercanas.

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Las ahí reunidas charlaron sobre los preparativos que realiza Andrea para recibir a la pequeña Lucía, quien vendrá a colmar de dicha y bendiciones su hogar.

El buen ambiente se prolongó con optimismo.

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