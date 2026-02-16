ESPLÉNDIDA CELEBRACIÓN
¡SORPRESAS Y EMOCIONES!
En el rostro de Nelly Sulaiman de Esper se reflejaba la felicidad y emoción de llegar a un año más de vida con bienestar y celebrarlo con sus seres queridos.
En la espléndida celebración preparada en su honor, con sus hijos recibió a los invitados.
Así, la tarde transcurrió en medio de las anécdotas y experiencias vividas con Nelly a través de los años, y que permanecen como bonitos y entrañables recuerdos entre la familia y amistades.
Por varias horas, la familia Esper Sulaiman y quienes se sumaron a su felicidad, disfrutaron intensamente de este gran día con Nelly.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Gato Larry cumple 15 años como cazador oficial en Reino Unido
AP
El gato ha interactuado con líderes mundiales y convivido con mascotas de primeros ministros.