En el rostro de Nelly Sulaiman de Esper se reflejaba la felicidad y emoción de llegar a un año más de vida con bienestar y celebrarlo con sus seres queridos.

En la espléndida celebración preparada en su honor, con sus hijos recibió a los invitados.

Así, la tarde transcurrió en medio de las anécdotas y experiencias vividas con Nelly a través de los años, y que permanecen como bonitos y entrañables recuerdos entre la familia y amistades.

Por varias horas, la familia Esper Sulaiman y quienes se sumaron a su felicidad, disfrutaron intensamente de este gran día con Nelly.

