logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ESPLÉNDIDA CELEBRACIÓN

¡SORPRESAS Y EMOCIONES!

Por Maru Bustos

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
ESPLÉNDIDA CELEBRACIÓN

En el rostro de Nelly Sulaiman de Esper se reflejaba la felicidad y emoción de llegar a un año más de vida con bienestar y celebrarlo con sus seres queridos.

En la espléndida celebración preparada en su honor, con sus hijos recibió a los invitados.

Así, la tarde transcurrió en medio de las anécdotas y experiencias vividas con Nelly a través de los años, y que permanecen como bonitos y entrañables recuerdos entre la familia y amistades.

Por varias horas, la familia Esper Sulaiman y quienes se sumaron a su felicidad, disfrutaron intensamente de este gran día con Nelly.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gato Larry cumple 15 años como cazador oficial en Reino Unido
    Gato Larry cumple 15 años como cazador oficial en Reino Unido

    Gato Larry cumple 15 años como cazador oficial en Reino Unido

    SLP

    AP

    El gato ha interactuado con líderes mundiales y convivido con mascotas de primeros ministros.

    ¡CUMPLE 40 AÑOS!
    ¡CUMPLE 40 AÑOS!

    ¡CUMPLE 40 AÑOS!

    SLP

    PULSO

    CELEBRA EN GRANDE CON LOS AMIGOS

    "TORNEO DE LA AMISTAD"
    "TORNEO DE LA AMISTAD"

    "TORNEO DE LA AMISTAD"

    SLP

    Maru Bustos

    CELEBRAN SAN VALENTÍN JUGANDO GOLF

    CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN
    CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

    CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

    SLP

    EFE

    UNA ODA AL PODER CREATIVO DE LAS MUJERES ARTISTAS