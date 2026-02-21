ESTILO OBRERO PROPUESTAS MASCULINAS

NUEVA YORK.- Petos de trabajo con camisa, americanas con botas de montaña, mocasines con pantalones cargo de camuflaje. La Semana de la Moda de Nueva York reserva un hueco para la moda masculina, que en esta edición está dominada por la vuelta de una sastrería más relajada, que se mezcla con un estilo obrero y donde las superposiciones de prendas y el retorno de una estética más clásica se consolidan.

En el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra desde este miércoles hasta el lunes, tiene lugar el New York Men´s Day (NYMD), donde diseñadores, en su mayoría emergentes, presentan sus colecciones de moda masculina para la temporada otoño-invierno de 2026.

Como adelantaron los grandes diseñadores en las pasarelas de Londres, París o Milán en la edición de septiembre, la sastrería regresa un poco a su estado más primitivo, tras una época en la que predominaban los cortes ´oversized´ y colores llamativos o grandes hombreras.

Las colecciones presentadas en el NYMD apuestan por cortes un poco más estilizados en los que la diversión la aporta la combinación.

El hombre del próximo invierno de Peak Lapel, una de las firmas que presentó su colección, respira un aire más ´preppy´, un estilo clásico y pulcro asociado a los uniformes de los colegios de élite norteamericanos, pero con elementos de la tradicional ropa de los obreros (´worwear´).

El nombre de la colección es ´Breaking Home Ties´ (Rompiendo los lazos familiares) y está inspirada en un cuadro homónimo de Norman Rockwell en el que aparecen un padre vestido con un mono de trabajo y su hijo de traje y corbata.

Las corbatas, una de las tendencias de este año, están muy presentes en sus conjuntos, pero ellos proponen combinarlas con chaquetas utilitarias con materiales más duros, tradicionalmente pensados para las fábricas.

La paleta de colores que plantea Rzepski se mueve entre el gris, el verde militar y el negro con algún punto de blanco apagado.

AVON ANGLERS

Propone una reinterpretación de una fábrica del siglo pasado que juega con cortes más actualizados, superposiciones de varias camisas o camisetas y camisa. Reinventa el sombrero cloche y los petos de fábrica y cambia las botas de trabajo por una zapatilla más técnica.