Los más apasionados tenistas demostraron experiencia y habilidad en el Torneo de Tenis de Veteranos, efectuado en el Club Deportivo Potosino.

Intervinieron 80 jugadores de la localidad, así como de Monclova, Querétaro y Guadalajara.

Jugaron las categorías desde 40 a 70 años y más, en la modalidades de singles y dobles.

Ellos, demostraron en la cancha su entrega y preparación.

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El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración del Club, acompañado de Fernando Martínez Ruiz, quien representa la Comisión de Tenis del Club, y la directora de esta disciplina, maestra Vicky Bigliardi, entregaron los premios a los ganadores.

En un ambiente de fiesta, los triunfadores recibieron prolongados aplausos de la concurrencia.