Ayer,hoy, mañana

El Regalo: te regalo la Luna para que te acompañe en tus noches de desvelo. Te regalo mis manos para que te cubran cuando tengas frío. Te regalo mis alas para que vueles, tan lejos como quieras, para salir huyendo cuando ya no puedas andar o para que te transporten a una montaña buscando paz. Te regalo mis labios por si necesitas oír un te quiero. Te regalo mis brazos si dudas que hay alguien esperando por ti. Te regalo mis ojos si necesitas buscar lo que sin querer se te ha olvidado. Te regalo mis sonrisas por si algún día necesitas fuerzas, son estas las que me hacen ser fuerte y seguir adelante. Son las mismas que tu dibujas en tu rostro cuando estás cerca. Te regalo mi esencia, cual valiosa posesión del ser humano, te la regala porque en esta encuentras lo más puro, endeble y eterno que me permite ser quien soy. Si te preguntas porque no te regalo mi corazón, es porque ya es tuyo..." Anónimo... Santoral para hoy: Alberto Patriarca de Jerusalén, Amancio y Dionisio. Gualterio... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años... Nuestras condolencias a la familia Humara Nava por el fallecimiento de Gilberto Humara Gómez... Para su esposa, hijos, nietos y familiares que el Señor los consuele en estos momentos de dolor... Para Gilberto que descanse en paz y luzca para el la luz perpetua... El Colegio del Sagrado Corazón celebra la próxima semana "140 años Cantando Juntos, 1886-2026" con una reunión en las instalaciones del colegio donde habrá grupos de ex alumnos que han estado preparando este festejo desde hace algunos meses; habrá una serie de canciones cantadas de siempre por quienes han pasado por las aulas del Colegio, muchas compuestas por las mismas Religiosas... En esta reunión Alis Salguero Gómez, Presidenta Nacional de Exasac entrega su cargo el que presidió por dos años... Asimismo habrá cambio de Directiva de Exasac San Luis, dejando el mismo Blanca Salinas Villarreal, presidenta actual... Ahí se nombrará a quienes tomarán sus respectivos lugares tanto a nivel nacional como local... Habrá venta de snacks y bebidas y la cuota de recuperación es de 150 pesos y los boletos se pueden adquirir con miembros de la mesa directiva; el cupo es limitado... Madeleine Cantu y Gerardo Díaz Infante Díaz celebraron su compromiso matrimonial acompañados de sus padres: Héctor Cantú y Lourdes Salais; Gerardo Díaz Infante y Ana Lucía Díaz, sus hermanos, seres queridos y amigos quienes les desearon lo mejor para sus esponsales que tendrán lugar en unas semanas más... Felicidades a los futuros esposos... Ana Hunter Pons cumplió un año más de vida y lo festejó al lado de su esposo José Ángel Morales, sus hijos Ana Isabel, Alejandra y José Ángel, quienes muy temprano le cantaron las "Mañanitas" a la festejada que posterior compartió su día de días con sus amistades y familiares... Desde etas líneas lo mejor a Ana y muchas más vueltas al Sol... El pequeño Fer López del Valle fue festejado por su cuarto cumpleaños con una divertida fiesta donde estuvo como invitado especial el personaje de Spiderman que organizo diversos eventos con todos los presentes que pasaron una tarde felices... Organizaron la fiesta para el cumpleañero sus papás Fer López Muñiz y Begoña del Valle... Parabienes para Fer desde esta columna... Firmaron el acta de su matrimonio civil, Daniela Jaimes Saucedo y Alejandro del Pozo Serment teniendo como testigos principales a sus respectivos padres: Jorge Jaimes y Adriana Saucedo; Fernando del Pozo y Gabriela Serment, además de los amigos que invitaron los novios... Los presentes brindaron por la felicidad de Daniela y Alejandro para su vida en común... Hasta la próxima...