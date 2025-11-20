logo pulso
Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Fátima Bosch se corona como Miss Universo

La tabasqueña Fátima Bosch Fernández gana el título de Miss Universo México 2025 en una final emocionante

Noviembre 20, 2025 09:58 p.m.
Fátima Bosch se corona como Miss Universo

La tabasqueña Fátima Bosch Fernández fue coronada como Miss Universo México 2025 tras una intensa final celebrada el 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Bosch, de 24 años, superó a otras 32 competidoras para obtener la corona y se convierte en la nueva representante mexicana en el certamen Miss Universo que se realizará este noviembre en Tailandia.

En la ronda de preguntas, Fátima compartió su visión de liderazgo:

"Me encantaría usar esa corona para llevar luz a donde solo había oscuridad, para inspirar a niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz ... que crean que son suficientes con lo que son el día de hoy."

Tras su coronación, Fátima también lamentó la poca felicitación de sus compañeras: aseguró que solo cuatro concursantes la felicitaron, una situación que ella calificó como una "falta de sororidad".

Su victoria representa un momento muy importante para Tabasco, su estado natal. Además, su perfil no solo destaca por su presencia en las pasarelas: estudió Diseño de Indumentaria y Moda, lo que ha sido parte clave de su formación.

Con esta corona en mano, Fátima Bosch ahora se prepara para llevar el nombre de México al escenario internacional.

