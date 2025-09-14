Fátima Bosch de Tabasco se corona como Miss Universo México 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Fátima Bosch de Tabasco, se coronó la noche de este sábado como Miss Universo México 2025, con lo que será la representante nacional en el certamen mundial de Miss Universo a realizarse en Tailandia en noviembre próximo.

Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda es una chica que en una entrevista concedida para XEVT reveló haber tenido una infancia difícil.

"Me hacían bullying, tengo dislexia, déficit de atención e hiperactividad, y no entendía. Si la escuela apoyara en lugar de decirte qué burro, le invertirías las horas en lo que eres bueno. Los niños pueden llegar a ser muy crueles, pero no tengo rencor, porque hay que tener empatía, porque no lo hacían adrede", apuntó.