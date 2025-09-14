Fátima Bosch de Tabasco se corona como Miss Universo México 2025
Fátima Bosch de Tabasco elegida como la representante de México en Miss Universo 2025
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Fátima Bosch de Tabasco, se coronó la noche de este sábado como Miss Universo México 2025, con lo que será la representante nacional en el certamen mundial de Miss Universo a realizarse en Tailandia en noviembre próximo.
Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda es una chica que en una entrevista concedida para XEVT reveló haber tenido una infancia difícil.
"Me hacían bullying, tengo dislexia, déficit de atención e hiperactividad, y no entendía. Si la escuela apoyara en lugar de decirte qué burro, le invertirías las horas en lo que eres bueno. Los niños pueden llegar a ser muy crueles, pero no tengo rencor, porque hay que tener empatía, porque no lo hacían adrede", apuntó.
no te pierdas estas noticias
Fátima Bosch de Tabasco se corona como Miss Universo México 2025
El Universal
Fátima Bosch de Tabasco elegida como la representante de México en Miss Universo 2025
Consejos para proteger tu celular en conciertos y eventos masivos
El Universal
Aprende cómo evitar que te roben el celular en conciertos y eventos concurridos siguiendo estas recomendaciones prácticas.