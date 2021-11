Fotógrafa china implicada en polémica de Dior ofrece disculpas

Una renombrada fotógrafa de moda china pidió una disculpa por su trabajo anterior luego de que unos críticos informaron en internet que era insultante para el pueblo chino y la casa de moda Dior retiró una de sus fotografías de una exhibición en Shanghái.

Chen Man reconoció las críticas a sus anteriores trabajos, entre ellos "Young Pioneers" (Jóvenes Pioneros), una serie de imágenes de una joven modelo con fondos de grandes monumentos como la enorme presa de las Tres Gargantas de China o con una imagen del primer orbitador lunar del país saliendo por debajo de su vestido.

Las críticas fueron reportadas por el periódico estatal Global Times, que informó que los comentarios en las redes sociales habían calificado su trabajo como "pornografía infantil implícita e insultante para los Jóvenes Pioneros", el nombre de la organización juvenil afiliada al gobernante Partido Comunista.

"He reflexionado profundamente y me he culpado por mi ingenuidad e ignorancia de ese entonces. Creo que aún debo disculparme formalmente con todos", escribió Chen en su cuenta de redes sociales.

"Soy una persona china, nacida y criada, amo profundamente a mi patria", escribió. "Y sé, firmemente, que como artista tengo la responsabilidad de la misión de capturar y difundir la cultura del pueblo chino".

La fotógrafa se une a varias celebridades chinas y extranjeras, así como marcas y artistas, que se han disculpado públicamente luego de que surgieron críticas hacia su trabajo en los medios estatales. Algunos han sido boicoteados por rehusarse a pedir perdón o luego de que su disculpa fue considerada insuficiente.

La disculpa de Chen se produjo más de una semana después de que Dior fue fustigado por una fotografía en su exhibición en Shanghái, en la que aparecía una modelo de ascendencia asiática con la piel bronceada y pecosa y los párpados oscurecidos sosteniendo un bolso de Dior.

Los críticos informaron que la fotografía era contraria a los estándares de belleza de Asia Oriental de piel clara y dijeron que perpetuaba los estereotipos occidentales de los rostros asiáticos, como los ojos rasgados.

Dior retiró la fotografía y añadió que era parte de un proyecto de arte y no de una campaña de publicidad. En un comunicado publicado en su cuenta de redes sociales para China, Dior dijo que "respeta los sentimientos del pueblo chino" y que "cumple estrictamente las leyes y reglamentos chinos".