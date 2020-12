Glamour y color para recibir el año nuevo

Está claro que las circunstancias han cambiado y que, ante ello, la incertidumbre acerca de este "nuevo" fin de año está de lo

más extendida.

Sin embargo, y a pesar de todo, todas tus firmas favoritas están lanzando pequeñas colecciones de ropa de fiesta.

Plenamente adaptadas a las tendencias otoño-invierno 2020/21 que dictó la pasarela, las lentejuelas, los hombros estructurados, los taconazos y las joyas siguen siendo la gran apuesta.

¿Crees que la categoría de fiesta es incompatible con quedarse en casa?. A continuación, descubrirás como se trata de un mito que estás a punto de desterrar.

EQUILIBRIO

La clave, como siempre, reside en el equilibrio.

Si, por ejemplo, vas a llevar unos pantalones llamativos, siempre podrás combinarlos con un jersey de punto más básico.

Los vestidos y las faldas de lentejuelas son mucho más fáciles de llevar a la luz del día cuando se unen con botas altas o botines.

Del mismo modo, un traje de pantalón y chaqueta, aparentemente sobrio, se queda más adaptado a la comodidad de tu casa si añades un crop top de punto desenfadado.

Estos ejemplos y algunos más son la gran apuesta para estas navidades. No te quedes sin un look para cada ocasión y hazte con ellos hoy mismo.

BRUNCH

Entre amigas, con tu pareja o en familia, este año tienes que aprovechar las horas de luz para irte a un sofisticado brunch o almuerzo.

Para ello, inspírate en el estilo de las referentes de moda preppy, como Blair Waldorf, y apuesta por piezas urbanas, pero de carácter elegante.

Como ya sabes, el tejido de tweed y una camisa blanca son siempre, pase lo que pase, dos buenas opciones.

AMIGO INVISIBLE

Look para la merienda del amigo invisible.

Si, como cada año, has organizado un divertido amigo invisible con tu grupo de amigas o con tu familia, necesitáis una agradable merienda en la que daros las mejores sorpresas.

Para ello, ve cómoda pero sofisticada, tal y como estas fechas lo requieren, con un jersey de punto auténticamente navideño y unas botas de tacón.

A modo de prenda inferior, recuerda que las minifaldas de cuero son pura tendencia y que, junto a este tipo de prendas de punto, no pueden quedar mejor.

CENA ENTRE AMIGAS

Look de noche para una cena con amigas.

Nunca antes una falda auténticamente de fiesta había quedado tan bien con un jersey de punto. Este, metido por dentro de la misma, no solo favorece un montón, sino que además hace que tu cintura parezca más estrecha. En los pies, por supuesto y tal y como la ocasión lo merece, apuesta por unos salones protagonistas. No falla.

NOCHEVIEJA

Look de Nochevieja en casa.

Que no se pueda salir a celebrar el Año Nuevo pasadas las campanadas no significa que no puedas estrenar un vestido este año.

Junto a tu familia, convierte la Nochevieja en un auténtico escaparate de tendencias y apuesta por ese diseño cuyo glamour está justificado muy pocas noches al año.

BIENVENIDO 2021

¿Qué mejor que estrenar el año con un traje de chaqueta todopoderoso pero que, al mismo tiempo, inspire positivismo y buenas vibraciones? Si te convence la idea, apuesta por uno dos piezas en algún tono teja o incluso rojo si te atreves. Debajo, resta sofisticación con un top menos arreglado, pero mantén el nivel con unas sandalias de tacón.