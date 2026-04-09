GOLFISTAS SOLIDARIOS

Destacados bastoneros de la localidad, solidarios, participaron en el Torneo de Golf que llevó a cabo con éxito el Club Rotario San Luis Potosí.

El evento, en su novena edición, se realizó en el Club Campestre de San Luis, donde los participantes jugaron por parejas Bola Baja.

Al torneo se sumaron los bastoneros más audaces, a fin de demostrar su habilidad y destreza en el deporte escocés, que tanto les apasiona y atrae.

Así, poseedores de un espíritu de amor y servicio al prójimo, los bastoneros apoyaron una noble causa.

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Los triunfadores sumaron un logro más a su trayectoria en el deporte escocés y fueron premiados en una agradable celebración.