logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡GRAN FELICIDAD!

ATMÓSFERA MULTICOLOR EN EL FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Ana José Rodríguez Barragán, María Valdez Sotomayor y María Julia Stravropulos García se encontraban felices y emocionadas al recibir el segundo sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Al finalizar la Misa se reunieron en una celebración con sus seres queridos, amigas y amigos, entre ellos, compañeras y compañeros de colegio.

Con sus papás: Diego Rodríguez y Marijó Barragán, Carlos Valdez y María Sotomayor, Giorgio Stravropulos y Patricia García, recibieron a los invitados en el Mezzanine del restaurante 18 ½ del Club Campestre de San Luis.

Ahí, los invitados se encontraron con una serie de detalles y atractivos de buen gusto de los que disfrutaron en medio de una atmósfera plena de alegría y entusiasmo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SOBRIOS ESPONSALES
    SOBRIOS ESPONSALES

    SOBRIOS ESPONSALES

    SLP

    Maru Bustos

    CELEBRAN EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

    DOMIGO DE RAMOS
    DOMIGO DE RAMOS

    DOMIGO DE RAMOS

    SLP

    Redacción

    FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO
    FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

    FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

    SLP

    Redacción

    INAUGURA SU NUEVA PLANTA EN SAN LUIS POTOSÍ

    ELEGANCIA CLÁSICA
    ELEGANCIA CLÁSICA

    ELEGANCIA CLÁSICA

    SLP

    EFE