¡GRAN FELICIDAD!

Ana José Rodríguez Barragán, María Valdez Sotomayor y María Julia Stravropulos García se encontraban felices y emocionadas al recibir el segundo sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Al finalizar la Misa se reunieron en una celebración con sus seres queridos, amigas y amigos, entre ellos, compañeras y compañeros de colegio.

Con sus papás: Diego Rodríguez y Marijó Barragán, Carlos Valdez y María Sotomayor, Giorgio Stravropulos y Patricia García, recibieron a los invitados en el Mezzanine del restaurante 18 ½ del Club Campestre de San Luis.

Ahí, los invitados se encontraron con una serie de detalles y atractivos de buen gusto de los que disfrutaron en medio de una atmósfera plena de alegría y entusiasmo.

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