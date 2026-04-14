HÉCTOR FESTEJA UN AÑO MÁS DE VIDA
RECIBE SORPRESAS Y MUESTRAS DE AFECTO
Galeria
Héctor Luna festejó su cumpleaños en una agradable reunión entre seres queridos y amigos cercanos.
Celia de Luna con sus hijos: Edgar, Lorena y Fernando Luna prepararon los detalles para la cálida celebración.
En una atmósfera agradable transformaron las áreas del restaurante del Club Deportivo Potosino, donde se efectuó el encuentro, a fin de recibir a los invitados, quienes le expresaron bienestar y lo mejor en la vida al cumpleañero.
Estuvieron a convivir con Héctor, sus hermanos, así como sobrinos y amigos de toda la vida.
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Ahí, recordaron anécdotas de la familia que fortalecen el afecto y la armonía que les une.
La tarde, plena de emociones.
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