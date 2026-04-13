¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
CELEBRA CON LA FAMILIA Y AMIGOS
A
Galeria
Jaime Morales Villalobos cumplió años y lo festejó con la familia y los amigos de siempre.
En una estupenda celebración reunió una serie de detalles y atractivos especiales.
Con su esposa Daniela Pérez recibió a los invitados, quienes se sumaron a la felicidad que le embargó.
Ahí, los grupos más audaces sorprendieron a su gran amigo, a quien le expresaron su afecto y admiración.
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Eso sí, la tarde espléndida y agradable les permitió compartir instantes de intensa alegría.
¡Qué bien la pasaron!