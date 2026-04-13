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¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

CELEBRA CON LA FAMILIA Y AMIGOS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A

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Jaime Morales Villalobos cumplió años y lo festejó con la familia y los amigos de siempre.

En una estupenda celebración reunió una serie de detalles y atractivos especiales.

Con su esposa Daniela Pérez recibió a los invitados, quienes se sumaron a la felicidad que le embargó.

Ahí, los grupos más audaces sorprendieron a su gran amigo, a quien le expresaron su afecto y admiración.

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Eso sí, la tarde espléndida y agradable les permitió compartir instantes de intensa alegría.

¡Qué bien la pasaron!

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