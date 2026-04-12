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HAY DUDAS QUE ROBAN LA PAZ

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
HAY DUDAS QUE ROBAN LA PAZ

Pbro. Lic. Salvador Glez. Vásquez.

No permitamos que alguien venga y nos  arrebate la paz. Porque ésta, es lo más valioso que tenemos.

Cuando no hay paz, será imposible pensar, y ver las cosas con claridad.

Por tanto, hay que luchar por conservar  la paz. Ya que, por desgracia, ésta es lo primero que dejamos perder.

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Al estar atrapados por las dudas, acabamos perdiendo la paz. 

Pero, hay dudas, que solo se disipan, haciendo un acto de fe.

Los discípulos del Señor, también estuvieron confundidos por las dudas; y eso,  los llevó a encerrarse en sí  mismos.

Así, lo narra el Evangelio: "Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz este con ustedes". (Jn.20).

El saludo que viene de Dios, es un deseo de paz. Porque, el único que nos devuelve la paz, es solamente el Señor.

Paz, significa: totalidad. Cuando estamos completos, vivimos en estado de  paz.

Pero, al ausentarnos de Dios, vamos perdiendo la tranquilidad.

Dice el Evangelio: que cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 

Porque, teniendo a Dios, las cargas se aligeran. Y la paz, nos libera de tanta confusión; solo así, será posible ver el mundo de manera distinta.

No hay que dudar de la misericordia Divina. Ya que, al confiar en el amor de Dios, será posible volver a la paz.

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