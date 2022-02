Iñaki Urdangarin pide perdón: quiere regresar con la infanta Cristina

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Iñaki Urdangarin, el yerno incómodo de la familia real de España, está de regreso en el centro de la polémica y, esta vez, con la mirada puesta en el suelo, pues el exjugador de balonmano ha pedido perdón por su errante comportamiento y por lastimar, sobre todo, a la infanta Cristina, su aún esposa.

En enero pasado, Iñaki fue captado muy romántico y de la mano de su compañera Ainhoa Armentia en playa Bidart, muy cerca de la casa que él tiene con su familia.

Lo peor de todo no era eso: sino que no era la primera vez que al yerno del rey emérito Juan Carlos I de España y de la reina Sofía de Grecia era visto con otra mujer que no es su esposa.

Ahora, a menos de un mes del escándalo, el exduque de Palma ha dicho que se siente "avergonzado" por todo lo que ha sucedido (creemos que también se refiere a su paso por la cárcel acusado de fraude) y espera que la infanta Cristina de Borbón y Grecia pueda perdonarlo (otra vez).

Según un reporte de "Vanitatis", Iñaki Urdangarin cree que fue un "tonto" al no evitar ser fotografiado con la otra mujer que también está casada y, además, se revela que su affaire ya terminó. "Fue algo, asegura, fugaz, una amistad que se complicó y que él no supo parar", se lee en su sitio web.

Para su fortuna, los cuatro hijos -ya adolescentes- que tuvo con la infanta han sido comprensivos con su papá, pues consideran que todos tenemos malos momentos en la vida.

Aunque se ha dicho que la infanta e Iñaki Urdangarin pusieron una pausa a su matrimonio, parece que el divorcio ya no será el siguiente paso, si es que la hermana del rey Felipe de España decide darle una segunda oportunidad al papá de sus hijos.

Mientras tanto, Cristina de Borbón sigue de vacaciones con su hija Irene, mientras su papá, el rey emérito, insiste en que ya es momento de divorciarse.