INICIA SU FE

Nicolás Gómez Cano recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.

En la celebración religiosa, Guillermo Gómez Gaviño y Michell Cano se encontraban felices con su hijo.

Invitaron de padrinos a: Natalia Gaviño, Ana Isabel Gómez, Joselyn Cano y Juan Sánchez.

Con el niño, su hermano Álvaro Gómez Cano, sus abuelitos, así como tíos, primos y amistades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la parroquia de San Agustín del Pedregal, el presbítero Salvador González Vásquez invitó a los papás y padrinos de Nicolás a ser un ejemplo para él.

Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia, lo liberó del pecado original y lo convirtió en cristiano.

Más tarde, en la estupenda recepción, los invitados les desearon prosperidad y felicidad.