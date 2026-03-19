INICIA SU FE
RECIBE EL BAUTISMO
Galeria
Nicolás Gómez Cano recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.
En la celebración religiosa, Guillermo Gómez Gaviño y Michell Cano se encontraban felices con su hijo.
Invitaron de padrinos a: Natalia Gaviño, Ana Isabel Gómez, Joselyn Cano y Juan Sánchez.
Con el niño, su hermano Álvaro Gómez Cano, sus abuelitos, así como tíos, primos y amistades.
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En la parroquia de San Agustín del Pedregal, el presbítero Salvador González Vásquez invitó a los papás y padrinos de Nicolás a ser un ejemplo para él.
Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia, lo liberó del pecado original y lo convirtió en cristiano.
Más tarde, en la estupenda recepción, los invitados les desearon prosperidad y felicidad.
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