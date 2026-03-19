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INICIA SU FE

RECIBE EL BAUTISMO

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
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Nicolás Gómez Cano recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.

En la celebración religiosa, Guillermo Gómez Gaviño y Michell Cano se encontraban felices con su hijo.

Invitaron de padrinos a: Natalia Gaviño, Ana Isabel Gómez, Joselyn Cano y Juan Sánchez.

Con el niño, su hermano Álvaro Gómez Cano, sus abuelitos, así como tíos, primos y amistades.

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En la parroquia de San Agustín del Pedregal, el presbítero Salvador González Vásquez invitó a los papás y padrinos de Nicolás a ser un ejemplo para él.

Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia, lo liberó del pecado original y lo convirtió en cristiano.

Más tarde, en la estupenda recepción, los invitados les desearon prosperidad y felicidad.

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