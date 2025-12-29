logo pulso
Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

JORGE EDUARDO ¡CÓMO CRECES!

SORPRESAS EN SU CUMPLE

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
Jorge Eduardo López Lozano festejó su cumpleaños entre primos y amigos, en una divertida celebración.

A fin de sorprender a su hijo: Jorge López y Sara Lozano integraron elementos especiales.

Estuvieron ahí a compartir con el cumpleañero este día, sus abuelitos Jorge López Enríquez y Georgina Zárate de López, Alberto Lozano y Sara Arroyo, así como sus tíos.

Al convivio llegaron los grupos de niños más audaces a festejarlo y desearle lo mejor en la vida.

Los pequeños participaron en juegos y concursos en los que recibieron atractivos premios.

Eso sí, demostraron que, para pasar una tarde de intensa alegría, ¡nadie como ellos!

¡Vaya entusiasmo!

