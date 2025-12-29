JORGE EDUARDO ¡CÓMO CRECES!
SORPRESAS EN SU CUMPLE
Galeria
Jorge Eduardo López Lozano festejó su cumpleaños entre primos y amigos, en una divertida celebración.
A fin de sorprender a su hijo: Jorge López y Sara Lozano integraron elementos especiales.
Estuvieron ahí a compartir con el cumpleañero este día, sus abuelitos Jorge López Enríquez y Georgina Zárate de López, Alberto Lozano y Sara Arroyo, así como sus tíos.
Al convivio llegaron los grupos de niños más audaces a festejarlo y desearle lo mejor en la vida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los pequeños participaron en juegos y concursos en los que recibieron atractivos premios.
Eso sí, demostraron que, para pasar una tarde de intensa alegría, ¡nadie como ellos!
¡Vaya entusiasmo!
no te pierdas estas noticias
SANTOS INOCENTES
Redacción
ESTE DÍA SE RECUERDA LA MATANZA QUE ORDENÓ EL REY HERODES EN BELÉN, A FIN DE LIQUIDAR AL FUTURO REY DE ISRAEL