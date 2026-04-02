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EL PÁDEL, SU PASIÓN

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JUGADORES DEL SAN LUIS TENNIS OPEN

CAUTIVAN EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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La acción, emoción y agradables sorpresas continúan este día desde temprana hora en el Club Deportivo Potosino, donde se vive la mejor fiesta del tenis y de Semana Santa.

Continuarán las acciones del Torneo San Luis Open Challenger con interesantes partidos, como los principales atractivos de estos días en este lugar.

En el estadio de tenis y canchas de arcilla del Club anfitrión, se reúnen los aficionados al deporte blanco, admirando el estilo, temple pasión, entrega y estrategia de juego de los raquetistas de talla internacional.

Además, las familias socias, invitados y visitantes cuentan con interesantes opciones para su sano entretenimiento y diversión.

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Hay recreación, deportes, música y convivencia en medio de una agradable atmósfera.

Desde luego que los más audaces se dejan ver en estas actividades que les permiten pasarla bien y disfrutar plenamente estos días.

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