La llamativa apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres

Detalles sobre la apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres y su relación con los medios de comunicación.

Por El Universal

Enero 21, 2026 05:54 p.m.
A
La llamativa apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El 2026 comenzó con un nuevo episodio mediático en la vida del príncipe Harry, después de que volviera a Londres para asistir a declarar como parte del juicio de su demanda contra la prensa británica.

Hace poco más de tres años, el hijo del rey Carlos III presentó una macrodemanda contra Associated Newspapers Limited por presuntas prácticas indebidas para obtener información.

El duque de Sussex ha mantenido una relación tensa con los medios por años, pues anteriormente interpuso otra demanda contra otro grupo de comunicación por presuntas prácticas ilegales, de manera que llegaron a un acuerdo beneficioso para él.

Ahora, el príncipe Harry volvió a Londres para el inicio del juicio actual, aunque lo que llamó la atención tras su regreso, fue la pérdida de su característico pelo rojo.

El príncipe Harry llegó solo, sin su esposa Meghan Markle, hace un par de días al Tribunal Superior de Londres, donde fue captado por algunas cámaras que lo esperaban. Algo que llamó la atención fue su evidente pérdida de pelo.

Desde hace meses atrás, el príncipe Harry había comenzado a perder pelo, aunque durante el año pasado, se dio a conocer que era probable que el duque de Sussex hubiera recurrido a un trasplante capilar, especialmente después de que su pérdida capilar en áreas como la coronilla y la frente.

En ese momento, las sospechas fueron confirmadas por algunos medios, quienes aseguran que el príncipe ha recurrido a un microinjerto capilar, un tratamiento de vanguardia cada vez más popular entre las celebridades.

Sin embargo, en días recientes, el duque de 40 años se dejó ver con una menor densidad capilar, lo que causó gran impacto en redes sociales, donde usuarios aseguran que su pérdida de pelo es cada vez más evidente.

"El vídeo 'reciente' de Meghan lo muestra con mucho pelo, pero en el Reino Unido hoy en día, está alarmantemente calvo... Así que o ese vídeo es antiguo, o se olvidó de llevar el pelo", escribió un usuario de X.

La pérdida de pelo es un rasgo común en los hombres de la familia real, y el príncipe Harry no ha sido la excepción. Su hermano, el príncipe William, también ha padecido esta condición, especialmente en meses recientes.

El príncipe Harry se mantendrá en Londres al menos durante esta semana, debido al inicio del juicio contra la compañía de comunicación, a la que acusa de falsificar mensajes de voz, intervención de líneas fijas, "blagging" o extracción de datos mediante engaño, escuchas físicas y obtención de facturas telefónicas y detalles de vuelos.

