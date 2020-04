La moda abre sus espacios 'on line' al entretenimiento

La moda se ha visto obligada a parar su producción, pero no se frena, mantiene el contacto con sus clientes a través de nuevos conceptos de comunicación multimedia, tal y como han puesto en práctica Bottega Veneta, Dior, Salvatore Ferragamo o en la firma española Ecoalf que se suman al entretenimiento.



En el tiempo de aislamiento en el que vivimos, la firma italiana Bottega Veneta ha anunciado el lanzamiento de una multiplataforma para ayudar a sus seguidores a mantenerse "fuertes" y "positivos" e impulsar la "creatividad" en todo el mundo.



El director creativo de la firma Daniel Lee ha explicado que en estos momentos de "extrema preocupación", la firma siente la responsabilidad de ensalzar esos "valores" y encender la llama de la "esperanza" y la "alegría".



Con "Bottega Residency" la firma italiana pone en marcha en Youtube, Weibo, Line, Kakao, Spotify, Apple Music y un mini-site en www.bottegaveneta.com un espacio en el que sus colaboradores, musas y talentos rendirán homenaje, cada semana, a las mentes creativas y obras que han influido en sus vidas, detallan en un comunicado.



Escritores, músicos, directores de cine y artistas, formarán parte de este proyecto que cada fin de semana se pondrá en marcha con actuaciones de música en vivo, cocina en directo de la mano de reconocidos chefs además de una sesión de cine dominical.



"La idea es reflejar un fin de semana habitual para brindar una sensación de normalidad familiar para todos", añade Lee.



En la misma línea, con el deseo de que la moda se ponga al servicio del entretenimiento, la Dior ha presentado "Dior Talks", una serie de podcasts en formato de conversación en los que artistas, colaboradores y amigos de la firma francesa hablan de sus obras y los retos del mañana, desde el papel del arte hasta las etapas clave del feminismo.



No hay que olvidar que para Maria Grazia Chiuri, directora creativa de las colecciones femeninas de Dior, la superposición entre la teoría feminista y el arte ha demostrado ser un elemento esencial en sus propuestas, amplificando la voz con artistas y escritoras con las que ha colaborado.



El proyecto está presentado por la escritora Katy Hessel e incorpora las reflexiones de Judy Chicago, Tracey Emin y Paola Ugolini.



Como es evidente que la narración de historias es una manera sobrevivir al aislamiento, Salvatore Ferragamo ha lanzado Trivia, un proyecto digital destinado a compartir el mensaje de "no rendirse nunca", trascendiendo barreras físicas para contar historias a través de redes sociales como Instagram y Facebook.



Se trata de cinco episodios programados para los miércoles y los sábados, cuestionarios y anécdotas con los que se puede visitar el pasado, los productos icónicos y los momentos más significativos de la vida del fundador de la firma italiana.



La firma de moda ecológica española, Ecoalf, ha puesto en marcha la iniciativa #LET´SWINTOGETHER, con la que pretenden desvincularse de la "negatividad" que produce la actualidad informativa para centrarse en contenidos "positivos", educativos y otros referidos a cuidados, explican desde la firma.



La dinámica es la misma cada semana, cada usuario podrá conocer las actividades semanales, de mañana y tarde, a través de la cuenta de Instagram de la marca, nunca son iguales, y están impartidas por profesionales de los diferentes ámbitos como yoga, cocina para adultos o para niños.



El mismo objetivo, animar, es el que persigue la filial española de la firma de tejanos Levi's que propone cada tarde a las cinco, en su canal de Instagram de @levis_spain conciertos de música en directo con distintos artistas, entre ellos, Mister Piro, Hotel Flamingo, Paula Cendejas, Cintia Lund, Soledad Vélez, Álvaro Naive, Laura Put, además de tutoriales de customización.