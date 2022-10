Los mejores looks urbanos con botas de las celebrities

Las famosas nos deslumbran con su vestuario pensado de la cabeza a los pies en cada alfombra roja o pasarela, pero el street style (es decir, la ropa que usan para salir a la calle) también está orquestado por un grupo de estilistas. Al ser mucho menos extravagante, nos dan ideas de qué está en tendencia, qué combinación de colores se usa o cómo podemos incorporar ciertos ítems, como en este caso, las botas. ¿Pensabas que las botas eran solo de lluvia? Gigi Hadid, Kendall Jenner y Rihanna nos demostrarán que sigue siendo el accesorio más buscado en otoño.

Gigi Hadid

La supermodelo, hermana de Bella, parece un pez en el agua cuando se trata de street style. Siempre está innovando y, aunque casi siempre lo mantiene casual y despreocupado, nunca está desarreglada. En esta ocasión, combinó unos Dr. Martens amarillos, que inicialmente se trataban de zapatos para los trabajadores industriales (y vimos unos muy similares en Zara), con un jean claro y desteñido y una camiseta blanca sin mangas. Si hablamos de accesorios, resaltan sus lentes de sol también amarillos y un pequeñísimo bolso que se vio en las pasarelas de todo el mundo ¿Qué guardarías ahí? Para completar el look ¡no olvides tu vaso de café!

Kendall Jenner

Todo el clan Kardashian-Jenner le dan muchísima importancia a los outfits tanto de alfombra roja como de todos los días. La mano mágica detrás de sus looks impecables es Dani Michelle, la estilista de todas. Kendall es una de las hermanas que mejor demuestra las tendencias cada vez que sale a la calle, teniendo la ventaja de ser modelo. En esta oportunidad, Kendall lució un vestido gris ceñido al cuerpo con tirantes finos, una cartera negra, aros muy delicados y gafas de sol noventeras. Pero lo que define que este es un street look son las botas negras de caña alta. Aunque no sabemos de qué marca son, puedes encontrar unas muy parecidas en el Catálogo Andrea 2022 ¡que tendrán un precio mucho menor a las de Kendall!

Rihanna

Rihanna es la reina del estilismo, luciendo increíble e imponiendo nuevas tendencias tanto en la alfombra roja como en el día a día. La barbadense, que comenzó como cantante, se ha diversificado muchísimo con su marca Fenty, donde comercializa maquillaje, perfume y ropa interior (Savage x Fenty) para todos los cuerpos.

Una diseñadora no puede defraudar y Rihanna nunca lo hace: esta vez marcó tendencia con una camiseta de Lady Di, chaqueta de cuero oversize, un collar de cruz muy usado por la cantante y sus típicos lentes negros. Pero lo más llamativo fueron sus botas azules con tela similar a un jean que reemplazan al pantalón, parte de la colección que ella misma diseñó para Manolo Blahnik. Aunque dejan ver solo unos pocos centímetros de piel, logra muy bien la sensación de sensualidad y vanguardia a la que nos tiene acostumbrados Rihanna.

Si buscas unas botas un poco más económicas o más clásicas, H&M tiene la colección justa para ti.

Estos tres looks, uno más casual, otro más formal y el último mucho más jugado, te servirán de inspiración para incluir a las botas en tu vestuario de otoño.